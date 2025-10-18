Ümit Erkol, CHP İl Başkanı Seçildi - Son Dakika
Politika

Ümit Erkol, CHP İl Başkanı Seçildi

Ümit Erkol, CHP İl Başkanı Seçildi
18.10.2025 19:09
Ümit Erkol, CHP'nin Ankara İl Kongresi'nde 418 oy ile yeniden il başkanı oldu.

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye; TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Programda, Hollanda'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mesajları okundu.

YAVAŞ: TÜRK MİLLETİ GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi daha iyi yöneteceklerine inandıklarını belirterek, "Ankara'da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa, yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir" diye konuştu.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu

"BÜYÜK VE ZORLU YÜRÜYÜŞE HAZIRIZ"

CHP İl Başkanı Ümit Erkol ise "Yeni dönemde, birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza ve bana bir kez daha biraz sonra kullanacağınız oylarla güvenoyu verip bizi yeniden göreve getirirseniz, sizlerle birlikte bu büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız" dedi.

YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından 650 delege için oy verme işlemi başladı. Tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 428'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı, yeni il başkanı belli oldu
Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ümit Erkol, CHP İl Başkanı Seçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ümit Erkol, CHP İl Başkanı Seçildi - Son Dakika
