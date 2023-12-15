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Ümit Özdağ'a Filistin tepkisi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a Filistin tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da esnaf ziyaretine çıktığı sırada Filistin'e destek veren bir posterin asılmasıyla tepkiyle karşılaştı. Esnaf ile partililer arasında sözlü atışma yaşandı.

Ümit Özdağ\'a Filistin tepkisi
15.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:33
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin resminin olduğu poster ile tepki gösterdi. Posteri asan esnaf ile Özdağ'ın yanında bulunan partililer arasında sözlü atışma yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2024 yerel seçim çalışmalarını başlatmak üzere geldiği Samsun'da esnaf ziyaretine çıktı. Atatürk Anıtı'ndan başlattığı seçim çalışmalarına Saadet ve İstiklal (Çiftlik) Caddelerindeki esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. Esnafla selamlaşan Özdağ'a Çiftlik Caddesi'nde ise bir grup esnaftan tepki geldi. Daha önce astıkları Ebu Ubeyde posteri Zafer Partisi'nin itirazı üzerine caddeden kaldıran esnaf, bu kez aynı posteri Ümit Özdağ ve partililer geçerken astı ve "Bu size en büyük cevabımız" diye bağırdılar. Özdağ'ın yanındakiler ise esnafa, " Filistin'e gidin" diye cevap verdiler.

"Zafer Partisi daha önceden astığımız posteri kaldırtmıştı"

Özdağ ve beraberindekilerin posterin asıldığı yerden uzaklaşması üzerine neden protesto ettiklerini ifade eden İbrahim Burkan ve Turgay Atak, "Zafer Partisi daha önceden astığımız posteri, 'paçavra' diyerek kaldırtmıştı. 'Bez parçası' deyip, Hamas'a 'terör örgütü' demişlerdi. Biz de buna karşıyız. Hamas bir terör örgütü değil, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunanlardır. Zafer Partisi, Müslüman ve Yahudiler arasındaki olayda Yahudileri savunuyorlar. Bizim astığımız bayrağı da daha önce kaldırtıp, İsrail'i savundular. Kendi bize bir şey demedi. Bir daha buradan geçerse aynı posteri burada bir daha asacağız. Sonuna kadar Filistin'in yanındayız" diye konuştular.

Ümit Özdağ'dan değerlendirmeler

Esnaf ziyaretinde bulunduğu esnada Saadet Caddesi'nden geçen Ümit Özdağ, caddedeki yabancı uyruklu esnafla ilgili olarak, "Burası Samsun'un en fazla sığınmacı ve kaçak barındırdığı sokaklarından bir tanesi. 'Şamsun Sokağa' geldik. Levhalardan ve esnaftan da durum anlaşılıyor. Burası gerçekten bir Şam sokağı gibi. Arapça tabelaların bulunduğu berber, tercüman, danışmanlık gibi birçok dükkanları var. Samsun'da da gittikçe artan bir sığınmacı ve kaçak nüfusunun arttığını görüyoruz. Sınırlara 'anti personel mayın' döşemediğimiz sürece sınırlarımızın güvenliğini sağlayamayacağız. Göçü teşvik eden politikalar devam ettiği sürece Türk Halkı kendi ülkesinde azınlık durumuna düşecek. Bu konuyu da bizim dışımızda gündeme getiren, çözüm önerisi getiren başka bir partinin olmaması da hayret verici. Bu konuda taviz vermeden Türk vatandaşların sığınmacılar vatanlarına dönsün talebini gündemde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Özdağ, esnaf ziyaretinin programlarına devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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