 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümit Özdağ: Filistin bizim milli meselemiz değil - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ: Filistin bizim milli meselemiz değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin konusunda kendilerini net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, 'Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar' dedi. Özdağ ayrıca İncirlik ve Kürecik'in kapatılması çağrısında bulundu.

Ümit Özdağ: Filistin bizim milli meselemiz değil
15.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:30
Abone Ol

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Filistin konusunda kendimizi gayet net ifade ettik. Kudüs bütün Müslümanların meselesidir, Filistin Arapların meselesidir. Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'a geldi. Programı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Özdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesini kabul etmediklerini; konuyu geri adım atılana kadar gündemde tutacaklarını söyledi.

Zafer Partisi olarak yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye çağrı yaptıklarını söyleyen Özdağ, "Bu çağrıda üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez içine alarak 'seçimde bir iş birliği gerçekleştirelim' dedik. Böyle bir iş birliğinin yüzde 20'lik bir potansiyeli temsil ettiğini, Türk milletini iki kutup arasında ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bundan dolayı bu teklifimiz seçmen zemininde büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de Sayın Akşener'i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamadık" dedi.

'YENİ CHP, HDP İLE KOL KOLA'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu yeni Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile kol kola. Genel Başkanı Şeyh Said'e hain diyemeyen, bu isyan sırasında öldürülen arkadaşlarının akrabalarının üzüntülerini gündemine alan bir siyasetçi. Bu söylediklerimin hiçbiri zan değil, Özgür Özel'in kendi açıklamaları. Doğrusu bu hayret verici. Rahmetli Atatürk'ün ruhunu ağır şekilde incittiğini düşünüyorum Özgür Özel'in" diye konuştu.

'İNCİRLİK VE KÜRECİK'İ KAPATIN DİYORUZ'

Filistin konusunda kendilerini net bir şekilde ifade ettiklerini belirten Özdağ, "Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

İncirlik ve Kürecik'in kapatılması çağrısında bulunan Özdağ, "Biz İncirlik'i kapatın diyoruz. Filistin bizim milli bir davamız değil ama Gazze'de bir soykırım var. Onun için İncirlik'i kapatın diyoruz. Kürecik'i kapatın diyoruz. Ticareti durdurun diyoruz. Baskı böyle olur, siyaset böyle olur. Bunları yapmayacaksınız, Filistin bizim milli davamız diyeceksiniz, ondan sonra da Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e ekonomik olarak her türlü desteği vereceksiniz" dedi.

ÖZDAĞ'A TEPKİ

Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özdağ ve partililer yolda yürürken, bir esnaf iş yerine üzerinde Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının bulunduğu pankart astı.

Özdağ, buradan ayrıldıktan sonra bir çay ocağına girdi. Sohbet için oturduğu sırada yanına gelen bir vatandaş, Özdağ'ın dün akşam bir kafede gençlerle buluşup sohbet etmesini eleştirdi. Tartışma, vatandaşın çay ocağından ayrılması ile son buldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İncirlik, Filistin, İnsan Hakları, Partiler, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: Filistin bizim milli meselemiz değil - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Filistin bizim milli meselemiz değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement