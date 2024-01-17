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Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da halk pazarındaki esnafı ziyaret etti ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şubesinde dernek üyeleriyle sohbet etti ve Kocaeli-Gebze Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Ümit Özdağ, Hatay\'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
17.01.2024 - 18:24,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatay programı kapsamında Altınözü ilçesine giden Özdağ, burada halk pazarındaki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Samandağ ilçesine geçen Özdağ, konteynerden oluşan partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Özdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şubesinde de dernek üyeleriyle sohbet etti.

Ardından Defne ilçesindeki Kocaeli- Gebze Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, esnafın sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA
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