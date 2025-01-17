Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Öcalan'la anlaşmamız var, Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz' - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Öcalan'la anlaşmamız var, Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: \'Öcalan\'la anlaşmamız var, Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz\'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "u basın toplantımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne yönelik yine saldırılar gelecek.

17.01.2025 13:48  Güncelleme: 16:03
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "u basın toplantımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne yönelik yine saldırılar gelecek. 'Doğru söylemiyorsunuz. Öcalan'la anlaşmamız yok. PKK'yla anlaşmamız yok. Bunu bize söylemeyin.' Evet bir anlaşma var ve anlaşmayı Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz ve korkuyorsunuz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da il başkanları toplantısı ve Konyaaltı Kent Parkı'nda 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan 'Mehmetçik katillerine af yok' mitingine çağrı için basın toplantısı düzenledi. Özdağ, " Devlet Bahçeli'nin sözcülüğünü yaptığı ikinci açılım, ikinci terörle müzakere süreci çerçevesinde İmralı'da müebbet hapse mahkum olan Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı' çerçevesinde serbest bırakılması ve müteakiben PKK'lı bütün teröristlere af gelmesi ve bunun genel akla dönüşmesi sürecini durdurmak amacıyla ilkini Karaman'da gerçekleştirdiğimiz 'Mehmetçik katillerine af yok' mitinginin ikincisini Antalya'da pazar günü saat 15.00'te gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BU GERÇEKLERİ YANSITMIYOR'

Devlet Bahçeli'nin 2023'ün mayıs ayındaki 'Önümüzdeki süreçte her şey değişecek' sözlerini hatırlatan Özdağ, "Her ne kadar gerek Erdoğan gerek Bahçeli, Türk kamuoyuna yönelik tepkileri azaltmak için 'Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yapacağı çağrıyla, terör örgütünün kendisini lağvetmesini sağlayacak ve bunun karşılığında terör örgütü ve Öcalan hiçbir şey istemiyor' deseler de bu gerçekleri yansıtmıyor. Dünya terörizm tarihinde hiçbir terör örgütünün, müzakerelerde hiçbir şey talep etmeden 'Tamam biz yanlış yaptık. Yolumuzdan dönüyoruz. Kendimizi lağvediyoruz' dediğine şahit olmadık. Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristler, Suriye'deki PKK-PYD'li teröristler hidayete mi erdiler? Yapmış oldukları terörden mahcup ve pişman mı oldular da terör örgütünü lağvedip, hiçbir şey talep etmeden varlıklarına tırnak içinde normal insan olarak devam etme kararı aldılar. Hayır, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin açıklamaları aynen birinci açılım sürecinde olduğu gibi halkın yükselen tepkisini sönümlemeye yönelik psikolojik operasyon açıklamalarıdır" dedi.

'BUNU BU MİLLETE ANLATAMAZSINIZ'

Yükselen tepki karşısında kamuoyunu manipüle etmek için 'Yok bir şey. Adam çıkmayacak' diye açıklamalar yapıldığını dile getiren Özdağ, "Geçici bir süre için toplumu alıştırana kadar İmralı'yı bir hapishane olmaktan çıkartıp, Öcalan'ın denize nazır villasına çevirmek istiyor olabilirsiniz. Ama bunu bu millete anlatamazsınız. Abdullah Öcalan'ın çok önemli bir isteğinin de evlenmek olduğunu duyuyoruz. ya 20 yaşındaki gençler, nişanlılarına ulaşamadan şehit oldular bu ülkede. Şimdi bu adamın evlenmesinin önünü mü açacaksınız siz?" diye konuştu.

'ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDIĞINI ÖĞRENDİĞİMİZ MADDELER VAR'

Terörle müzakere süreci konusunda gerçekleri ısrarla ve kararlılıkla anlatacaklarını belirten Özdağ, "Bakın 'Abdullah Öcalan serbest kalacak, bunun karşılığında terör örgütü terör eylemlerine son verecek.' Böyle bir denklem yok. Bu bir yalan. Peki, ne var? Üzerinde mutabakat sağlandığını öğrendiğimiz, genel af ve PKK'lı teröristleri topluma kazandırma yasası, Anayasanın 10'uncu maddesi, 42'nci maddesi, eğitim dili ve 66'ncı maddesi. Bunlarla ilgili uzlaşma sağlandığını biliyoruz. İlk üç maddeyle ilgili de tartışmaların devam ettiğini biliyoruz. Eminim bizim bu basın toplantımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne yönelik yine saldırılar gelecek. 'Doğru söylemiyorsunuz. Öcalan'la anlaşmamız yok. PKK'yla anlaşmamız yok. Bunu bize söylemeyin.' Evet bir anlaşma var ve anlaşmayı Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz ve korkuyorsunuz. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'YASALAR MUHALEFETE FARKLI UYGULANMAKTADIR'

Muhalefet belediye başkanlarına yönelik operasyon yapıldığını ve bunu haksız gördüğünü belirten Özdağ, "Çünkü AK Parti'li belediyeler hiçbir yolsuzluk yapmazken sadece CHP'li belediyeler yolsuzluk yapıyor iddiası doğru değildir. Yasalar AKP'lilere, Cumhur İttifakı'na farklı, muhalefete farklı uygulanmaktadır. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir kavram kullandı diye siyasetten yasaklayacak bir ceza getirilmeye çalışılmakta. O kavram ile ilgili Yargıtay, bir başka kararında hakaret olmadığını ifade eden bir metin oluşturmuştur. Keza Libya'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunu Meclis'te düzenlemiş olduğum basın toplantısında 'Allah rahmet eylesin' diye başsağlığı dilediğim için beni de siyasetten yasaklayacak bir dava açılmış durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Öcalan'la anlaşmamız var, Türk halkına açıklamaktan utanıyorsunuz' - Son Dakika

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