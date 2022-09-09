Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı - Son Dakika
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Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı

09.09.2022 15:42
Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından, "Millet İttifakı'nın adayı olsun?" diyerek bir anket paylaştı. 150 bin kişinin katıldığı ankette oyların yüzde 66.6'sını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açık ara farkla öne çıktı.

Gastronomi ve yemek kelimeleri bir araya geldiğinde Türkiye'de aranan isimlerin başında gelen Vedat Milör, 'Dahiyane bir anket' diyerek sosyal medya hesabından gündeme yön verdi. Vedat Milör, muhalefetin adayı konusunda dört ismi öne çıkararak soru sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ankette ikinci sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ BÜYÜK FARK ATTI

Vedat Milör'ün yaptığı ankette birinci çıkan isim uzak ara farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, 150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını aldı. Son dönemlerde adı sıklıkla aday olarak gündeme getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise %18.2'de kaldı.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette üçüncü sırada yer alırken İYİ Parti lideri Meral Aşener son sırada kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 oldu.

İşte o anket ve çıkan sonuç;

Vedat Milör 'Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?' diye anket yaptı, yüzde 66 aynı isim üzerinde karar kıldı
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Vedat Milor, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vedat Milor'un 'Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?' anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı - Son Dakika
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