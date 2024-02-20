UNRWA Genel Komiseri İsrail\'in iddialarını reddetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığı iddialarına yönelik henüz BM'ye kanıt sunmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bazı çalışanlarının İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in güdeme getirdiği iddialar hakkında henüz BM'ye kanıt sunmadığını belirterek, "İsrailli yetkililere defalarca işbirliği çağrısında bulunmamıza rağmen BM'ye asla ve asla yazılı bir dosya ulaşmadı" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu ayın başında 12 UNRWA personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığına yönelik iddiaların araştırılması için bağımsız inceleme grubu atamıştı. BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Birçok ülke UNRWA'ya yardımları durdurdu
Aralarında ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya, Japonya ve İsveç'in bulunduğu birçok ülke, 7 Ekim iddialarının ardından UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurma kararı almıştı. - CENEVRE
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