Uraloğlu: Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada kat edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi tamamlandığında tamamı yeraltında olan metro sınıfında dünyanın en uzun metro hatlarından biri olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hat ile Halkalı-Gayrettepe arasının 57 dakikaya düşeceğini belirterek "Hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde çalışan işçiler ile iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Uraloğlu, "Sizlerin alın teri, fedakarlığı ve azmiyle ilerleyen Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Halkalı Stadyum İstasyonu şantiyesinde sizlerle yan yana iftar açmak benim için gerçekten çok kıymetli. Mübarek ramazan ayının bu bereketli sofrasında, sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Biliyorsunuz ramazan, sadece aç ve susuz kalmak değil, aynı zamanda gönüllerimizi de arındırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek demektir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN ÖZGÜN VE SAYGIN KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, demiryolcusuyla, denizcisiyle, iletişimcisiyle, karayolcusuyla, havacılarıyla Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. Uraloğlu, MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduklarını kaydetti.

İSTANBUL GENELİNDE HİZMETE SUNDUĞUMUZ HAT UZUNLUĞU 161,8 KİLOMETRE'

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun 7 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak; İstanbul Havalimanı'nda Hızlı Trenle Kağıthane İstasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy- Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonunda da; Yenikapı - Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimi ile yaklaşık 2.9 milyon yolcu taşıdık."

'69 KİLOMETRELİK BİR RİNG HATTINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ana hat tünellerinde, 6,6 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık" dedi. Uraloğlu, istasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99,9'unu da tamamladıklarını da kaydetti.

Uraloğlu, "İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 85 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı-demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 80 oranında ilerleme sağladık. Aslında arkadaşlar biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

'2025 YILININ ORTALARINDA TÜM İNŞAAT ÇALIŞMALARIMIZI BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Uraloğlu, şu anda yapımları devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarının da devam ettiğini dile getirdi. Proje tamamlandığı zaman Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı- Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılının ortalarında tüm inşaat çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesinin de tamamı hizmete alınmış olacak" dedi.