Üsküdar Belediyesi\'nden Hilmi Türkmen\'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim

Politika

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda 2014- 2024 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Türkmen hakkında ciddi suçlamalarda bunuldu.

USULSÜZLÜK MÜ YAPILDI?

Suç duyurusu dilekçesinde 13 Ekim 2016 tarihinde Üsküdar Belediyesi mülkiyetindeki "Mimar Sinan Mahallesi, 59 pafta, 2651 ada, 4 parsel sayılı 13.840,79 metre kare alanlı" taşınmaz için Üsküdar Belediyesi ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi" sonrasında yaşanan usulsüzlükler yer aldı. Sözleşmeye göre; inşaat sonucu ortaya çıkacak konut, ofis, ticari alan ve dükkanların satışından elde edilecek gelir toplamının yüzde 45'inin İdare Payı Gelir Oranı olarak, kalan yüzde 55'inin ise Yüklenici Payı Gelir Oranı olarak taraflar arasında paylaşılacağı belirlendi.

750 GÜNDE TAMAMLAMAYI BEYAN ETTİ

Yüklenici firma inşaatı sözleşme tarihinden itibaren 750 günde tamamlayacağını beyan etti. Yüklenici firma, sözleşmede öngörülen 878 milyon 500 bin lira + KDV toplam satış gelirinden, yüzde 45 oran karşılığı 395 milyon 325 bin lira + KDV'yi belirlenen ödeme tarihlerinde belediyeye ödemeyi garanti etti.

TÜRKMEN'İN OLURUYLA SÖZLEŞME Mİ DEĞİŞTİ?

Suç duyurusu dilekçesinde sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici firmanın ilk ödeme olarak öngörülen 39 milyon 532 bin 500 lirayı belediyeye yaptığı, ancak ikinci ödeme olarak 19 milyon 766 bin 250 lira bedeli ödeme günü olan 11 Nisan 2017'den beş gün önce 6 Nisan 2017'de belediyeye yazılı başvuru yaparak sözleşmede değişiklik talep ettiği belirtildi. İnşaatın bitirilme süresinin 520 gün uzatılması ve yüklenicinin belediyeye yapmak zorunda olduğu ödeme tarihlerinin ve miktarlarının değiştirilerek "ötelenmesi" taleplerinde bulunulduğu aktarılan dilekçede, Hilmi Türkmen'in "oluru" ile inşaat işlerinin bitiş süresinin 750 günden 1270 güne, yüklenicinin belediyeye yapacağı ödeme tarihlerinin de ileri tarihlere uzatıldığı kaydedildi. 10 Mayıs 2017 tarihinde noter huzurunda imza altına alınan değişikliklerle süre uzatılarak "kamu zararı" oluşturulduğuna dikkat çekildi.

SÖZLEŞMEYİ BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER

Yüklenici firma lehine, belediye aleyhine önemli değişiklikler gerçekleştirilerek "Görevin kötüye kullanılması" ve "Edimin ifasına fesat karıştırılması" sonucunda hem alacağın ertelenmesi, hem bu nedenle oluşacak faiz alacağından feragat nedeniyle büyük miktarda kamu zararına neden olunduğuna dikkat çekilen dilekçede, yüklenici Kalyon İnşaat'ın 17 Ocak 2019'da belediyeye yeni bir başvuru daha yaparak, sözleşmede yeniden esaslı bir değişiklik yapılmasını talep ettiği aktarıldı. Talep yine Türkmen'in "oluru" ile kabul edilerek işin süresi 1270 günden 2 bin 270 güne çıkarıldı. Ödemelerin tahsil edilme şekli ve vadeler de değiştirildi.

BELEDİYE ALACAĞINDAN FERAGAT ETTİ

Dilekçede, "Belediye 135 milyon 896 bin 250 lira vadesi gelmiş olan alacağını faiz talep etmeden ötelemiş; 158 milyon 130 bin lira kısa vadeli alacağını da, yine faiz talep etmeksizin çok daha uzun bir vadeye ötelemiş, 18 milyon 043 bin lira alacağından ise feragat etmiştir" denildi. Büyük miktardaki kamu zararına neden olan eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bu işlemde sorumluluğu olan diğer başkan yardımcısının yüklenici firma lehine, belediye aleyhine görevi kötüye kullandığı ve edimin ifasına fesat karıştırdığının açık olduğu belirtildi.

"YÜKLENİCİNİN İNSİYATİFİNE TERK EDİLDİ"

Dilekçede, satılacak bağımsız bölümlerden elde edilecek satış gelirlerinin belediye adına bankada açılacak hesapta toplanması yerine bizzat yüklenicinin hesabına yatırılacağı, bu hesabın yüklenicinin tasarrufunda olacağının da kabul edildiği bildirildi. Dilekçede "Satış gelirleri üzerindeki denetim, kontrol ve tasarruf belediyedeyken, yüklenici firmaya terkedilmiş, belediyenin satış gelirlerini ve alacağının ödenme zamanını ve miktarını takibi olanaksızlaştırılarak tümüyle yüklenici firmanın insiyatifine terkedilmiştir" denildi.

"395 MİLYON TL, 375 MİLYON TL'YE İNDİRİLDİ"

Dilekçede, yüklenicinin belediyeye ödeyeceği yüzde 45 satış toplam geliri payı karşılığı olarak öngörülen 395 milyon 325 bin lira + KDV'nin, 375 milyon 282 bin + KDV'ye indirilerek revize edilmesinin de belediye aleyhine kamu zararına neden olduğu belirtildi.

"DÜŞÜK FİYATLARA ONAY VERİLDİ"

Sözleşmede öngörülenin tersine, belediye yetkilileri tek bir gayrimenkul değerlemesi yaptırmaksızın, yüklenicinin bizzat yaptırdığı bir gayrimenkul değerleme raporundaki düşük fiyatlar üzerinden satışlarına onay verildiğinin de altı çizilerek "İlginç olan, yüklenicinin lisanslı gayrimenkul şirketine yaptırdığı değerleme raporundaki bilgilere göre, yüklenici firma ile değerlemeyi yapan gayrimenkul ekspertiz şirketinin merkez adreslerinin aynı olmasıdır. Yüklenicinin firmanın talebi ile talep yazısı ekinde önerilen satış fiyatları üzerinden belediye yetkililerince verilen onay doğrultusunda 173 adet konut, 130 adet AVM içerisindeki mağaza, dükkan, sinema bu şekilde satılmıştır. Üstelik, AVM içerisindeki mağaza, dükkan ve sinemaların istisnasız tamamı yüklenicinin önerdiği fiyat üzerinden yüklenicinin bir başka grup şirketine satılarak devredilmiştir. Satışı gerçekleştirenle (belediye başkanının verdiği vekaletname ile) satın alanın nihayetinde aynı grup şirketi olmasına bile göz yumulmuştur" denildi.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREĞİ YAPILSIN"

Dilekçede, "Büyük miktarda kamu zararına neden olacak şekilde görevini kötüye kullanan ve edimin ifasına fesat karıştıran eski belediye başkanı Hilmi Türkmen ve soruşturmada belirlenecek diğer sorumlular hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını, sonuçtan suçtan zarar gören sıfatıyla Üsküdar Belediye Başkanlığına bilgi verilmesini arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi.