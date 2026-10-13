Üsküp'te RTÜK çalıştayında 26 genç iletişimci yapay zeka ve medya etiğini tartıştı - Son Dakika
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Üsküp'te RTÜK çalıştayında 26 genç iletişimci yapay zeka ve medya etiğini tartıştı

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Üsküp\'te RTÜK çalıştayında 26 genç iletişimci yapay zeka ve medya etiğini tartıştı
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RTÜK'ün 15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştayda 14 ülkeden 26 genç iletişimci, yapay zekanın medyaya etkilerini ve dijital egemenliği tartıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2009 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştaylarının 15'incisi, Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) koordinasyonunda düzenlenen 15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi. 'Yapay Zeka Çağında Medya Etiği ve Dijital Egemenlik' temasıyla düzenlenen çalıştayda, 14 farklı ülkeden 26 genç iletişimci bir araya gelerek yapay zekanın medya dünyasına etkilerini, dijital egemenliği ve iletişimin geleceğini konuştu.

Program, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında RTÜK heyetinin Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'u ziyaret etmesiyle başladı. Ziyaretin ardından 15. Gelecekle İletişim Çalıştayı başladı.

"İletişimin merkezinde insan vardır"

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gelecekle İletişim Çalıştaylarının yalnızca akademik bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform olmadığını, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gençleri ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluşturan önemli bir iletişim köprüsüne dönüştüğünü belirtti.

Yapay zeka teknolojilerinin bilgiye erişimden içerik üretimine kadar iletişim süreçlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Daniş, gençlerin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojinin yönünü ve sınırlarını sorgulayan bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapay zeka tarafından üretilen içerikler, deepfake uygulamaları ve dijital manipülasyonların medya ekosisteminin güvenilirliği açısından yeni sorumluluklar ortaya çıkardığını ifade eden Daniş, şunları kaydetti:

"Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, iletişimin merkezinde insan vardır. Yapay zekanın sunduğu imkanların insan iradesi, vicdanı ve hakikat arayışıyla buluşmadığı bir dijital düzenin adil ve güvenilir bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir."

Dijital egemenliğin ülkelerin bağımsızlığı açısından stratejik bir önem taşıdığını belirten Daniş, verilerin korunması, bilgi ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesi ve ulusal teknolojik kapasitenin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Daniş, çalıştayın farklı ülkelerden gelen genç iletişimciler arasında yeni dostlukların kurulmasına, ortak fikirlerin geliştirilmesine ve geleceğin iletişim dünyasına ilişkin güçlü bir perspektif oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"Türk biyografi birikimi yapay zeka için güçlü bir başlangıç noktasıdır"

Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Mustafa İsen ise konuşmasında yapay zekanın hangi bilgi birikimiyle beslendiği ve hangi kültürlerin hafızasını taşıdığı sorusuna dikkat çekti. 8. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan İslam biyografi geleneğine ve Nevayi ile başlayan Türk biyografi birikimine değinen İsen, bu mirasın büyük bölümünün hala kütüphane raflarında beklediğini, yönetiminde hazırlanan TEİS ve TEES'in ise dijitale taşınmış iki önemli örnek olduğunu söyledi. Amacın yapay zekanın geçmişi insan yerine yorumlaması değil, bu birikimi nitelikli bir bilgi ortamına dönüştürerek insanın kendi tarihini daha kapsamlı araştırmasını sağlamak olduğunu vurgulayan İsen, Türk akademisyenlere büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

RTÜK heyetinden Kuzey Makedonya yayıncılık otoritesine ziyaret

Çalıştay kapsamında RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Ağ ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Ajansına (AVMU) resmi ziyarette bulundu.

Görüşmede geleneksel yayıncılığın geleceği, dijital platformların yükselişi ve iki kurum arasında 2014 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Ziyaret programında kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve yayıncılık alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması konuları değerlendirildi.

RTÜK heyeti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ı ziyaret etti.

Genç iletişimciler kültürel programlarda bir araya geldi

11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda akademik oturumların yanı sıra kültürel geziler ve öğrenci atölyeleri de gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, atölye çalışmaları ve ortak etkinliklerle iletişim alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşırken ülkeler arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ve kapanış programıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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