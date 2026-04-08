Varank'tan Görkem Sevindik'e Destek

08.04.2026 22:40
Mustafa Varank, İsrail Bakanı'nın tepkisinin ardından oyuncu Sevindik'i destekledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail'e yönelik paylaşımı sonrası İsrailli Bakan Ben Gvir'in tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Görkem Sevindik'e, destek verdi. Varank, "Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Filistin'e yönelik paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in tepki gösterdiği oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi. Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde 'Kadir Baba' karakterini canlandıran Sevindik'in, İsrail Meclisi'nin cezaevlerindeki Filistinlilere idam yolunu açan yasasını eleştirdiği, "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım." ifadelerinin bulunduğu sanal medya paylaşımı, Türkiye ve İsrail'de gündem oldu.

İsrailli Bakan Ben Gvir videolu mesajla oyuncuya tepki göstererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullandı. Yaşanılan gelişmelerin ardından İsrailli pek çok hesap, Sevindik'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanırken, Türkiye'den ise oyuncuya güçlü destek mesajları verildi. Türk siyasetçiler de bu gerilime kayıtsız kalmayarak Sevindik'in yanında yer aldı.

'GÜÇLÜ SESLERİN YÜKSELMESİNE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Yaşanan gelişmelerin ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Varank, Sevindik'e destek verdi. Varank, paylaşımında, "Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

