"Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor - Son Dakika
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"Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor

27.04.2022 08:36

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında alışık olunandan daha sert ve öfkeli bir portre çizdi. Partililerine "ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" diyen Kılıçdaroğlu'nun performansı Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil çıktığı yeni yolun ilanı olarak yorumlandı. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, milyonların elektriğini kesen çetelerle, bu kiralarla, bu enflasyonla, özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında bir ilke imza attı.

"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Ülkenin siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yerine yalnızca Gezi Parkı Davası'nda çıkan tutuklama kararlarına değinen Kılıçdaroğlu "Cesaret yoksa zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum; bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. O yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin.

"PES ETMEYECEĞİM"

Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, milletimin huzurunda söz veriyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında o zaten yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçakla gönderip, kendi insanını rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz.

"HADİ EYVALLAH" DEYİP SALONU TERK ETTİ

Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!..." ifadeleriyle başladığı konuşmasını kısa kesip salonu terk etti.

"ADAYLIK DAHİL ÇIKTIĞI YOLU İLAN ETTİ"

Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı bu çıkış, parti kurmayları tarafından "Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil çıktığı yolu ilan etti" şeklinde değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajının sadece iktidara değil, sivil toplum kuruluşları ve siyasilere de olduğunu söyleyen CHP kurmayları, "Toplumun farklı kesimlerine 'Zulmedenler kadar zulme sessiz kalanlar da pay sahibidir, sessiz kalmayın' mesajıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında çıktığı yolu daha belirginleştirdi. Herkesin tarafını seçmesini istedi" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor - Son Dakika


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