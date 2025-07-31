Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda bakanlar orman yangınlarını ele aldı - Son Dakika
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Politika

Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda bakanlar orman yangınlarını ele aldı

Yangın Yönetim Merkezi\'ndeki toplantıda bakanlar orman yangınlarını ele aldı
31.07.2025 15:40
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda orman yangınlarında gelinen son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin riskler ele alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı. Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibinin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

"Yeşil vatanın müdafaası için gece gündüz teyakkuz halindeyiz"

Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra, insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkati çekti. Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruşlarla birlikte aldıklarını söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, son zamanlarda meydana gelen orman yangınları ve yürütülen mücadele çalışmalarını aktardı. Yumaklı, "1 Mayıs itibarıyla Bakanlık olarak hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Orman yangınlarıyla mücadele dinamik bir süreç. Biz de orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlere ilişkin riskleri dikkate alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orman yangınlarıyla ilgili riskin ekim ayına kadar devam edeceğini öngörüyor, teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılara periyodik şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, "Yeşil vatanın müdafaasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımızın isimlerini bir şehit ormanı kurarak inşallah yaşatacağız" dedi.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orman Yangınları, Doğal Afetler, Politika, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda bakanlar orman yangınlarını ele aldı - Son Dakika

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