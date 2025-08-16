Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Yangınlar Kontrol Altına Alındı

16.08.2025 00:18
Bakan Yumaklı, bazı illerdeki orman yangınlarının söndüğünü ve kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın İznik, Zonguldak'ın Merkez, Bartın'ın Amasra, Muğla'nın Fethiye ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürüldüğünü, Adıyaman'ın Besni ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde de büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kocaeli/ Karamürsel, Karaman/ Ermenek, Afyonkarahisar/ Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
