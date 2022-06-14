Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü - Son Dakika
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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü

14.06.2022 12:03

4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasi parti üyeliği düşürüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu önceden, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" açıklamasını yapmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz ay sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilmişti.

SİLİVRİ'YE GİRİP ÇIKMIŞTI

Cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kaftancıoğlu'na getirilen siyaset yasağı kapsamında bugün de siyasi parti üyeliği düşürüldü.İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi. Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

KILIÇDAROĞLU "SİYASİ YASAK KARARINI TANIMIYORUZ" DEMİŞTİ

Daha önce konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü - Son Dakika


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