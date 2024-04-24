Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 25 Mart'tan beri süren Yargıtay Başkanlığı seçimi 22. tur oylamayla devam edecek.

24.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:23
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. 25 Mart'ta başlayan seçimlerde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle devam eden oylamadan 21. turunda da sonuç çıkmadı.

21. TURDAKİ OYLAMA SONUCU

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 20 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 21. tur oylaması yapıldı.

Yargıtay Başkanı'nı belirlemek için yapılan 21. tur oylamasına 324 katılım gerçekleşirken, 2 oy boş, 14 oy da geçersiz sayıldı. Oylama şu şekilde sonuçlandı:

Mehmet Akarca: 100,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk:112,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96

22. TUR OYLAMASI YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 22. tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Muhsin Şentürk, Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Azat Deniz: Saraya kim yakınsa o kazanır yargının düştüğü durum içler acisi 1 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: mevcut başkan görevine devam etsin, demek ki diğer adaylar istenilen çoğunlukta oy alamıyor... 0 1 Yanıtla

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