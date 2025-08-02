ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketi olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında dengelerin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koydu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı adaylar karşısındaki oy oranları ölçüldü. Sonuçlara göre kararsız seçmenlerin oranı oldukça yüksek ve seçimlerin kaderini belirleyebilecek nitelikte.
Anketteki en çarpıcı tablo, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki üstünlüğü oldu:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkıyor:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki olası yarışta, Erdoğan daha yüksek oy alıyor:
Her üç senaryoda da kararsız seçmenin %17 ila %23 bandında olması, ikinci turun sonucunu doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle seçim sürecinde kararsızları ikna etme çabalarının kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.
Veriler, Erdoğan'ın hâlâ güçlü bir tabana sahip olduğunu ancak muhalefetin doğru adayla sahaya inmesi durumunda ikinci turda önemli bir rekabet yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle Mansur Yavaş ismi, kararsızların yönelimiyle iktidarı zorlayabilecek en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.
Son Dakika › Politika › Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları - Son Dakika
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