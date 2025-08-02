Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları - Son Dakika
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Politika

Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları

Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan\'lı denklemde ikinci tur senaryoları
02.08.2025 16:03
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Temmuz 2025 anketine göre, olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş %44 ile Recep Tayyip Erdoğan'ın (%38,4) önünde yer alıyor. Ekrem İmamoğlu senaryosunda Erdoğan %41,6 ile önde, İmamoğlu ise %39'da kalıyor. Özgür Özel'le yapılan senaryoda ise Erdoğan %43, Özel %34,2 oy alıyor.

ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketi olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında dengelerin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koydu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı adaylar karşısındaki oy oranları ölçüldü. Sonuçlara göre kararsız seçmenlerin oranı oldukça yüksek ve seçimlerin kaderini belirleyebilecek nitelikte.

Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları

YAVAŞ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Anketteki en çarpıcı tablo, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki üstünlüğü oldu:

  • Mansur Yavaş: %44,0
  • Recep Tayyip Erdoğan: %38,4
  • Kararsız/Fikri yok: %17,6
  • İmamoğlu ile Baş Başa Bir Yarış
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları

İMAMOĞLU AYNI BAŞARIYI GÖSTEREMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkıyor:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %41,6
  • Ekrem İmamoğlu: %39,0
  • Kararsız/Fikri yok: %19,4
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları

ÖZGÜR ÖZEL SENARYOSUNDA DA ERDOĞAN ÖNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki olası yarışta, Erdoğan daha yüksek oy alıyor:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %43,0
  • Özgür Özel: %34,2
  • Kararsız/Fikri yok: %22,8

KARARSIZLAR DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Her üç senaryoda da kararsız seçmenin %17 ila %23 bandında olması, ikinci turun sonucunu doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle seçim sürecinde kararsızları ikna etme çabalarının kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.

SONUÇ NE GÖSTERİYOR?

Veriler, Erdoğan'ın hâlâ güçlü bir tabana sahip olduğunu ancak muhalefetin doğru adayla sahaya inmesi durumunda ikinci turda önemli bir rekabet yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle Mansur Yavaş ismi, kararsızların yönelimiyle iktidarı zorlayabilecek en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları - Son Dakika

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