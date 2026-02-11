Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş\'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı kritik bir değişiklik yaşandı. Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı.

BİYOGRAFİSİ MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin biyografisi de büyük merak konu oldu.

İZ BIRAKAN 4 GÖRÜNTÜ

Son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapan ve hafız olan Mustafa Çiftçi, yer aldığı 4 görüntüyle adeta zihinlere kazınmıştı.

TÜRKEŞ'İN ARABASIYLA GÜNDEM OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu arabayla Erzurum sokaklarında Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla seyahati dikkat çekmiş, görüntü günlerce konuşulmuştu.

ŞEHİRDEKİ BAŞIBOŞ KÖPEKLERİ TOPLADI

Erzurum'un tamamında başıboş köpeklerin toplandığını düzenlediği basın toplantısında duyuran Çiftçi'nin bu hamlesi de dikkat çekmişti.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Çiftçi, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması'ndaki 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi olurken, Çorum Valisi olduğu dönemde İskilipli Atıf'ı mezarı başında andığı görüntüler de tartışma konusu olmuştu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.