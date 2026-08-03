Yeni Parti\'nin Örgütlenme Hızında Rekor

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "44 ilde örgütlenme işlemlerini tamamladık. Birkaç gün içerisinde 61 ilde, en kısa zamanda da 81 ilde tamamlayacağız. 593 ilçe görevlendirilmesi tamamlandı, 196 ilçe kaldı" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, Üsküdar ve Etimesgut belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatarak, "Biz şeffaflıktan ve denetimden yanayız. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir dönem yoktur ki belediye başkanları aynı gerekçelerle, 'kes-kopyala-yapıştır' mantığıyla seri operasyona uğruyor olsun ve hemen hemen hepsinde yeterli delil bulunamasın. 'Tüm bunların seçmen davranışı nezdinde bir etkisi oluyor mu?' dediğinizde; bütün bu kara propagandaya, iftiralara rağmen rakamlar şunu gösteriyor; mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri tekrarlansa Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oy yüzde 60'tır. Yani sabahtan akşama kadar kara propaganda, iftira, savunma hakkının engellenmesi, 1 yılı aşkın bir süredir mahkemede konuşturulmaması ile diğer operasyonların seçmende bir karşılığı yok. Bunu inkar edenlere de söylüyorum; buyurun tekrar seçim yapalım ve bakalım ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

'BU HAFTA ÜYE ALIMINA BAŞLANACAK'

Yeni Parti'ye olan bağışların artarak sürdüğünü ve bağışların harcanması ile ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin süreceğini kaydeden Emre, ilgili kanuna göre yıl içerisinde yapılacak nakdi bağış miktarının belli olduğunu, ayni yardımların ise gelecek hafta başlayabileceğini ifade etti. Emre, üyelik işlemlerine ilişkin de "Üyelikle ilgili altyapı tamamlandı. Bunların bir kısmı Adalet Bakanlığı'na bir kısmı ise Yargıtay'ın onayına tabii işler. Adalet Bakanlığı'nın ilgili kısmı tamamlandı, Yargıtay'ın da bu hafta içerisinde onay işlemlerini gerçekleştireceğini ifade edebilirim. Bu hafta üye alımının başlanacağını değerlendiriyoruz. Orada da hakikaten yaratıcı, Yeni Parti ismine yaraşır bir şekilde telefona indirilecek bir uygulama ile üyelik başvurusu yapılabilecek, aidat yatırılabilecek bir çalışma yapıldı. Arkadaşlarımız sunuşlarını yaptı ve bu şekilde bir süreç ilerleteceğiz" diye konuştu.

'İKTİDAR BUTLAN İŞ BİRLİĞİ YSK'DA DIŞA VURDU'

Emre, 44 ilde örgütlenme işlemlerini tamamladıklarını vurgulayarak, "Birkaç gün içerisinde 61 ilde, en kısa zamanda da 81 ilde tamamlayacağız. 593 ilçe görevlendirilmesi tamamlandı, 196 ilçe kaldı. Kuruluşunda bu kadar hızlı örgütlenen hiçbir siyasi parti olmadı; bu bir rekor. YSK'ya bizi temsilen bir temsilci görevlendirdik; butlan yönetimi tarafından görevden alınan Hadimi Bey'i görevlendirdik. Hadimi Bey YSK'daki en tecrübeli isimdir. Ancak bu vesileyle çarpıcı bir hususu sunmak isterim. Yeni Parti'nin orada görevlendirilmesi kanuni hakkımız fakat bizim bu hakkımızı kullanımına butlan yönetimi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi ciddi itirazda bulunarak, kabul edilmemesini istemiştir. MHP ve DEM Parti yetkilileri hakkın teslimi konusunda doğru bir tavır sergiledi. YSK Başkanı da 'Bunun oylanacak bir tarafı yok, kanun açık' demiştir. Bu hususu da milletimizin dikkatine sunuyorum; iktidar butlan iş birliğinin bir başka dışa vurumu da burada gerçekleşmiştir" dedi.

'300'Ü AŞKIN BELEDİYE KATILACAK'

Emre, belediyeler konusunu hassas bir şekilde yönettiklerini bildirerek, "En son yerel seçimde 413 belediye kazandık. 31 belediye başkanımız tutuklu, 25'i çeşitli gerekçelerle istifa etti. Bu rakamları düştüğümüzde 355 gibi bir sayı var. 200'ün üzerindeki belediye bize katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 300'ü aşkın belediyenin partimize katılacağını değerlendiriyoruz" dedi.