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Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek - Son Dakika

Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek

25.10.2021 11:02

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılanlar tarafından kurulan Milli Yol Hareketi'nin partileşme tarihi netlik kazandı. Ankara'da 5 katlı bir genel merkez binası tutan hareket üyeleri, kasım ayında Ankara'ya yapacakları resmi başvuru sonrası partileşecek.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kuruculuğunu yaptığı Büyük Birlik Partisi'nin bugünkü yönetimine çeşitli eleştiriler yönelterek partiden ayrılan bir grup, yeni parti kurma hazırlıklarını tamamladı. Remzi Çayır öncülüğündeki ekip, Ankara'da genel merkez binasını tuttu. Kasım ayında resmiyete dökülecek partinin aynı ay kapılarını açacağı belirtildi.

Hazırlıkları tamamladılar, parti binalarını bile tuttular! Milli Yol Partisi Kasım'da faaliyete geçecek

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPLANTI DÜZENLEDİLER

BBP'den ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, Kahramanmaraş'ta düzenlediği bir programla halkla buluştu. Bir düğün salonunda geçekleşen programda konuşan Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesi, herkese hesap verebilen, adalete güvenin olduğu bir sistemin gelmesi gerektiğini söyledi. Ülke yönetiminin de şeffaf olması gerektiğini ifade eden Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.

Hazırlıkları tamamladılar, parti binalarını bile tuttular! Milli Yol Partisi Kasım'da faaliyete geçecek

"YAZICIOĞLU'NUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bugüne kadar 60'ın üzerinde il gezdiklerini ve gittikleri yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını ifade eden Remzi Çayır, şöyle devam etti:

"Millet mertliğe, dürüstlüğe, insanlığa, adalete susamış. Millet 'Birisi çıksa da bir gerçeği söylese ve gerçeği bu toplumla buluştursa. İşte o insanlar biziz. Umutsuzluğa gerek yok. Tayyip beyden sonra ne mi olurmuş? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hikayesi var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir rüyam var, bir hayalim var' dediği bir yolculuğu vardı, o yolculuğu tamamlamak üzerimize farz. O yolu yürümek ve onun ideallerini devlete ulaştırmak için sizin yardımınızla, sizin desteğinizle yürüyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Hiç usanmayacağız, her kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzu kimse kesemeyecektir Allah'ın izniyle."

Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek

Büyük Birlik Partisi, Ankara, Kasım, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek - Son Dakika
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