Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir - Son Dakika

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri bir araya gelerek 6'lı masayı kurmuştu. Muhalefet liderlerinin yaptıkları görüşmelerde gelecek dönemin yol haritası üzerinde çalışılmıştı.

Ancak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" demişti. Bu sözler 6'lı masada oturan eski AK Parti'li Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etmişti.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Uysal, bu tablo sonrası sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip, ayrı ayrı Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etti. Liderlerin görüşmelerinden servis edilen fotoğraflarda Babacan ve Davutoğlu'nun soğuk tavırları dikkat çekti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU İTTİFAKTAN ÇIKABİLİR

Yeni Şafak'ın haberine göre şimdi gözler pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi'nde 3. kez toplanacak olan 6'lı masaya çevrildi. Kulislerde, DEVA ve Gelecek Parti liderlerinin son krizi aşamadığı ve ittifak çatısı altında yer almayacağı yorumları yapılıyor.

İki parti geçtiğimiz haftalarda yargı alanında ayrı ayrı paketler açıkladı. İki partinin ayrı çalışma yapması '6'lı masadan çekiliyorlar mı' yorumlarına neden oldu. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor.