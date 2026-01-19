Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp - Son Dakika
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

19.01.2026 15:11
Piar Araştırma 2026 yılına ait ilk seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ocak ayında 26 ilde 2120 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, CHP yüzde 34,5 oy alırken AK Parti ise yüzde 32,6 oy aldı. Ankette önceki genel seçimde yüzde 9,6 alan İYİ Parti'nin yüzde 4,8 oy aldığı görüldü.

2026 yılının ilk seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Piar Araştırma tarafından ocak ayında gerçekleştirilen çalışmada, seçmenin güncel siyasi tercihleri ölçüldü.

26 İLDE 2120 KİŞİYLE YAPILDI

Anket kapsamında 26 ilde toplam 2120 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Anket sonuçlarına göre CHP, önceki ölçümlere kıyasla oy oranını 1,7 puan artırarak yüzde 34,5'e ulaştı. AK Parti ise yüzde 32,6 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki farkın yaklaşık 2 puan olduğu görüldü.

MHP VE DEM PARTİ KAFA KAYAFA

Araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 9,2 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi.

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK KAYIP VAR

Öte yandan anketin en dikkat çekici partisi ise İYİ Parti oldu. 2023 seçimlerinde yüzde 9,6 oy alan İYİ Parti bu ankette yüzde 4,8'de kaldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

  • CHP: Yüzde 34,5
  • AK Parti: Yüzde 32,6
  • MHP: Yüzde 9,2
  • DEM Parti: Yüzde 8,7
  • İYİ Parti: Yüzde 4,8
  • Zafer Partisi: Yüzde 4,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
  • Diğer: Yüzde 3,5

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 5032Sy 5032Sy:
    bu anket doğru değil, AKP yüzde 40, chp yüzde yirmi, bu zaten 20 yıldır değişmiyor 89 99 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    akp yüzde kırk nasıl alacak. gel noter huzurunda bahis yapalım senle ? 42 42
    TELAT KARABUGÜL TELAT KARABUGÜL:
    çok az zamanı kaldı.Değişmeyen tek şey "değişimdir" 25 25
    1967Ramo 1967Ramo:
    mustafa sağdıç denen heykelci pravakotor itibar etmeyiniz 21 18
    Apple User Apple User:
    mhp ile toplam en az %40 13 19
    ahmet demir ahmet demir:
    mustafa sen chp nin oyunun 34.5 olduğuna inandığına yemin edermisin 17 8
  • tekeler61 tekeler61:
    Algı ,CHP nin oyu %25 ‘i geçmez. 69 65 Yanıtla
    Gencay Ozcetin Gencay Ozcetin:
    çiktir git görürüz seçimde 13 15
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    chp yüzde 20 geçmez 42 36 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    anketi izmirde yapmışlar herhalde 44 31 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    akp genel merkezinde yapılsa anket akp su ekonomi şu torpil liyakatsiz ortamda yüzde 25 alamaz. 22 24 Yanıtla
    1967Ramo 1967Ramo:
    La mustafa ara sıra silivri YE ziyarete GIDIYONMU LA git ayıp olur seni beklerler 16 10
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
