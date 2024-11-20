Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir"

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere ilişkin, "Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ekim ayında açıklanan enflasyonun bir buçuk yıldan beri uygulanan ekonomi modelinin işlemediğini ve sonuç vermediğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu savunan Erbakan, "28 Mayıs'taki seçim sonrasında başlayan bu program ve büyük umutlarla, büyük süslü sözlerle millete aktarılan ve sürekli olarak da milletten sabır istenen, fikir istenen, fedakarlık istenen bu programın maalesef geldiğimiz noktada işlemediğini bu veriler ortaya koyuyor. Bir defa bu programın uygulanmaya başladığı Haziran 2023'te yani cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arkasında, haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesindeydi. Bir buçuk sene bu uygulandıktan sonra şu anda gelinen noktada neredeyse yüzde 49'luk bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu ne demektir; mevcut ekonomi yönetiminin iddialarının aksine bırakınız enflasyonu düşürmeyi sabit dahi tutmakta başarılı olamadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"4.8 milyon hanenin çocukları okula gidemiyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi rakamlarıyla sosyal yardım alan hane sayısının 4.8 milyona yükseldiğini hatırlatan Erbakan, "Yaklaşık 20 milyon insanın yani Türkiye'deki 4 kişiden birisinin sosyal yardım almak mecburiyetinde olduğun ortaya koyuyor. Adeta bir Afrika ülkesine yakın bir tablo. Çok acı bir tablo. ve tabii ki bu 4.8 milyon hane, 20 milyon insan bunların çocukları okula gidemiyor. Okula gitse bile aç karnına gidiyor. Türkiye'de 3 çocuktan bir tanesinin okula aç karnına gittiğini ortaya koyan çalışmalar. ve bu yaştaki çocuklar hırsızlığa yöneliyor, istismara yönlendiriliyor, suça yöneliyor, dilenciliğe sevk ediliyor. ve dilencilik yapan 6 yaşındaki Şirin kızımız gibi boğulup öldürülerek mezara atılıyor. Bu tablolar gerçekten yüreklerimizi sızlatıyor" diye konuştu.

"Belediyelerde ve ülkenin hiçbir kurumunda da israf yapılmasına asla rıza gösteremeyiz"

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine usulsüz harcama nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin de konuşan Erbakan, "Bugün gündemde belediyelerin festivaller ve konserler için yapmış oldukları harcamalar da çok önemli bir yer tutuyor. Tabi ki biz Yeniden Refah Partisi olarak belediyelerde de ve ülkenin hiçbir kurumunda da israf yapılmasına asla rıza gösteremeyiz. Eğer bir belediye herhangi bir israf ve harcama yapıyorsa bunun sonuna kadar incelenmesi ve araştırılması lazım. Muhalefet partilerinin belediyeleri de, Yeniden Refah Partisi'nin belediyeleri de incelenmelidir. Eğer böyle bir şey tespit edilirse de yasalar çerçevesinde gereken yapılmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve festival gibi etkinliklere yapmış olduğu harcamalarla ilgili yapılan haberleri ihbar kabul eden Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları jet hızıyla ve eş zamanlı olarak Ankara'da da, İstanbul'da da soruşturma başlattılar. Biraz önce dediğiniz gibi eğer bir yerde usulsüzlük, israf, yolsuzluk varsa tabii ki araştırılsın. Ancak burada milletimizle biz de şu hususa tabii ki dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki; Ankara ve İstanbul Belediyelerini araştırıyorsunuz. Dediğim gibi eğer gerekiyorsa Yeniden Refah Partili belediyeleri de araştıralım. Ama iktidarın usulsüzlükleri, iktidarın suiistimalleri de iktidar ile ilgili yolsuzluk iddiaları yıllardan beri bu kadar ayyuka çıkmış bir durumdayken bu savcılar neden harekete geçmedi? Bugüne kadar iktidarın belgeleriyle ortada olan pek çok hukuka aykırı uygulamaları, kamu kaynaklarının israf edilmesi kamu kaynaklarının tabiri caizse üzerine çökülmesi ve ele geçirilmesi, kamunun zarara uğratılması ve iflas gibi bununla ilgili muhalefet partileri, milletvekilleri bizler defalarca açıklamalar yaptık, defalarca çağrılar yaptık. Bunlarla ilgili savcılar neden hiçbir zaman harekete geçmedi" dedi.

"Yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir"

Bir basın mensubunun "İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Erbakan, "Burada tabii Türk Silahlı Kuvvetleri disiplinin en sıkı bir şekilde uygulanması gereken bir kurumumuzdur. ve buradaki teamüllere yazılı kurallara ve oradaki yemin metnine uyulmamasının elbette ki bir karşılığının olması normaldir. Burada hukuki sürecin bir kesime haksızlık yapmadan, zulmetmeden gerekli şekilde uygulanması gereklidir. Ancak burada şunu da ifade etmek istiyorum. Daha önce de ilk gündeme geldiğimde de söylemiştik. Bu gibi olaylar, iktidar tarafından kullanılıyor. Köpürterek, büyüterek 'ya bize mecbursunuz ya da 28 Şubat'a mecbursunuz' diyerek aslında bir algı oluşturuyorlar. Buna da karşı olduğumuzu ifade ettik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşülmeleri öncesi çıkan arbede hakkındaki soru üzerine Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren siyasette nezaket ve zarafeti ortaya koyduk ve ifade ettik. Bu anlayışı kendimiz icat etmedik. Milli Görüş geleneğinde olan bir anlayış. Bu davranışın uygun olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa yolu bu değildir" dedi. - ANKARA