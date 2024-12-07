Yıldırım: PKK ve Kürtleri Ayırmalıyız - Son Dakika
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Politika

Yıldırım: PKK ve Kürtleri Ayırmalıyız

Yıldırım: PKK ve Kürtleri Ayırmalıyız

Binali Yıldırım, PKK'nın terör örgütü olduğunu ve Kürtlerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

07.12.2024 21:47
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "PKK deyince Kürt akla gelmemeli, Kürt deyince PKK akla gelmemeli, bunlar tamamen farklıdır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok ancak Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var." dedi.

Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye genelinde bütün ilçe kongrelerini tamamladıklarını belirterek, kalıcı hizmetler için istikrara ve güvene ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar'dakilerin geleceği ve umudu olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Etrafımızda bir ateş çemberi var. Kuzeyimizde savaş var. Rusya, Ukrayna, güneyimizde savaş var. İsrail'in soykırımı bütün dünyanın gözü önünde. Ne yazık ki uygar dünya tam bir münafıklık, çifte standartlık içinde. Mesele Müslüman olunca görmedik, duymadık ama başkaları olunca bir avuç suda fırtına kopartıyorlar. Türkiye Anadolu coğrafyasında hem Orta Doğu'nun hem Kafkasların ve hem de Balkanlar'ın teminatıdır, bölgenin teminatıdır. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Bugün Türkiye savunma ve otomotiv sanayide kendi kendine yeterli ülke haline gelmiştir. Bugün Türkiye gelişmiş ülkelerde ne varsa ona sahip ülke haline gelmiştir. Bugünlere kolay gelmedik, bugünlere gelirken çok çileli bir yolculuk yaptık. Tabiri caizse 22 yıl içinde şeytan taşlamaktan arda kalan vakitlerde de memleketin milletin özlemini çektiği hizmetleri ülkemize kazandırdık."

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditlere karşı birliktelik yolculuğu yaptığını ve bundan sonra da bu yolculuğu aynı kararlılıkla devam ettireceklerini dile getirdi.

Son 20 yılda dünyadaki 10 mega projeden 7'sini Türkiye'nin yaptığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük iki tüneli, Zigana ve Ovit Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Marmara, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü ve dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, hızlı tren ve daha niceleri bütün bunlar son 20 yılda yapılan mega projelerden bazıları. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri buluşturduk. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz'. Onun için bölücü terör örgütüne karşı amansız mücadele yürüttük."

Yıldırım, müttefiklerinin PKK'yla iş tutuklarını ve alttan alta gizli kabaklı güneyde bir terör devleti oluşturmaya çalıştıklarını ve bunun farkında olduklarını ifade ederek, gereğini yapacaklarını kaydetti.

Bir süre önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir çıkışı bazı kesimlerin anlayamadığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu şudur, terörle, terörün içindeki bölücülerle Kürt vatandaşlarımızı birbirinden ayırmamız lazım. PKK deyince Kürt akla gelmemeli, Kürt deyince PKK akla gelmemeli, bunlar tamamen farklıdır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok ancak Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var. Amaç bu bölücü terör örgütünü aradan çıkarmak ve Türk Kürt birbirimizle kucaklaşmaktır. Tarih boyunca bu topraklarda hep birlikte yaşadık. Acımızı da sevinçlerimizi de paylaştık. Bizim Türk, Kürk, Laz, Çerkez, Tatar, Çeçen, birbirimizden hiç farkımız yok. Çünkü hepinizin yaratanı bir, hepimiz kardeşiz."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'da AK Parti olarak siyasi hayatları boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış kadrolar olduklarını vurgulayarak, milletin kendilerine güveninin tam olduğunu, bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı da Erzincan'ın, Türkiye'nin aydınlık yarınları için bu kutlu yürüyüşte en ön safta yer almaya devam edeceğini aktardı.

Kongreye Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, AK Parti Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli İl Başkanları ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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