Yıldırım: Türkiye İle İlgili Siyonist Tehditlere Dikkat

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Türkiye'nin, İsrail'e karşı her daim uyanık olması gerektiğini belirterek, "Dün Gazze, bugün Lübnan, akşam Şam, yarın Türkiye. Türkiye'ye adım adım yaklaşmakta olan siyonist terör devleti var." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında yaz aylarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Aldığımız notlarla Meclisimize geldik. Meclisimizde, milletimizin beklentilerine cevap verecek yasaları her ortamda dile getireceğiz. Özellikle toplumumuzun yargı konusunda ciddi beklentileri var." diye konuştu.

Adem Yıldırım, milletin bu beklentilerini gidermenin TBMM'ye düştüğünü söyledi.

TBMM'de yasa çalışmaları üzerine tartışmaların daha çok "karşıtlık" üzerinden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, muhalefet milletvekillerinden "Getirdiğiniz yasa eksik, doğrusu şudur" şeklinde bir çözüm önerisiyle karşılaşmadıklarını anlattı.

İsrail'in, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret eden Yıldırım, "İsrail, sırtını ABD'ye dayamıştır; ABD de buradaki varlığını İsrail varlığı ile eş değer kılmıştır. İkisi birbirinin varlığına muhtaç hale gelmiştir. Bu muhtaçlık, bölgeyi kargaşaya sokmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bir "şeriat devleti" olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'de içimizdeki birtakım İsrailliler veya kökü dışarıda İsrail beslemeleri, şeriat üzerinden ciddi anlamda propaganda yaparlar; en ufak mevzuyu şeriat gündemiyle toplumu galeyana getirerek farklı boyuta çekmek isterler. Ama ne hikmetse bu kalemler, beslemeler, içimizdeki İsrailliler, teröre hizmet eden kesimler, şeriat devleti olan İsrail ile ilgili tek kelime etmezler." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Arz-ı Mev'ud" düşüncesine dikkati çeken Yıldırım, "Neresidir Arz-ı Mev'ud? Nil ve Fırat nehirleri arasıdır. Fırat, Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin, İsrail'e karşı her daim uyanık olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dün Gazze, bugün Lübnan, akşam Şam, yarın Türkiye. Türkiye'ye adım adım yaklaşmakta olan siyonist terör devleti var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bir adım sonrası; bölücü terör örgütleriyle, özellikle PKK üzerinden ve içimizdeki İsrailliler ve dışarıdaki siyonist beslemelerle sosyal medya üzerinden toplumsal barışı olumsuz yönde etkileyecek çalışmalar yapacak." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Yıldırım, buna şimdiden önlem alınması ve bu tür yapıların bir an evvel Türkiye'den tasfiye edilmesi gerektiğini dile getirdi.