Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor
09.03.2026 10:51
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara yaptığı ev ziyaretine ait fotoğrafı tartışma yarattı. Ziyarette Ök'ün yanında bulunan 1.790 euroluk yani 90 bin TL değerindeki çanta fiyatıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ök, ziyaret sırasında yaşlı bir kadınla yer döşeğinde oturduğu ana ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Paylaşılan her dua, kurulan her bağ bizim için çok kıymetli" notunu ekledi.

ÇANTANIN FİYATI 90 BİN TL

Ancak fotoğraftaki bir detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ök'ün yanında bulunan ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan çantanın fiyatı tartışma yarattı. Söz konusu çantanın 1.790 euro, yani yaklaşık 90 bin TL değerindeki fiyatı sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti.

"VATANDAŞLA İÇ İÇE DEĞİLSİNİZ"

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar "Ziyaret bahane çanta şahane", "Sırça köşklerde yaşayanlar vatandaşın halini anlar mı?" gibi yorumlarda bulundu. CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay ise, "2 bin avroluk çanta ile vatandaşla iç içe değilsiniz" ifadeleriyle Ök'e tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ozcan Yildirim Ozcan Yildirim:
    Bunlardan evvel biz ler hic kufür bilmezdik..hicccc 32 6 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Vekilimize iftira atıyorlar. Bu çanta çakma ve fiyatı 5 bin TL. 6 25 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    ulan ne milletiz ya dünya da eşi bulunmayan millet, yakında insanların donuna da laf uzatacaklar 10 13 Yanıtla
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    ışığın altında sende olsan sende parlarsin 10 4 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    bunda ne var.milletvekilide olsa o bir kadın.birçok kadında da vardır.bu gibi şeyleri basında yer alması bile hoş değil.mademki oyle, basın çıksın düğün davetlerde çanta ayakabı yüzük bilezik giyim gibi haber yapsın. 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:40
11:36
11:20
11:07
11:06
11:02
10:58
10:25
10:05
09:29
