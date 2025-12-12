Meclis toplantısında kavga çıktı! Gırtlak gırtlağa geldiler - Son Dakika
Meclis toplantısında kavga çıktı! Gırtlak gırtlağa geldiler

12.12.2025 16:53  Güncelleme: 16:56
Yozgat Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında, bir üyenin Belediye Başkanı'na 'yalancı' demesi, gerginliğe yol açtı. Koridora da taşan kavga, kameralara yansıdı.

Yozgat Belediye Meclisi'nin ertelenen Aralık ayı toplantısında 'Yalancı' tartışması yaşandı. Meclis üyeleri arasında gerginlik çıkarken; kavga koridora taştı.

Yozgat Belediyesi'nin bugün gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında, meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

GIRTLAK GIRTLAĞA GELDİLER

Meclis üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Durusoy'un Başkan için "Yalancı" şeklinde hitapta bulunması üzerine Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Yunus Erciyas'ın "Başkana yalancı diyemezsiniz, yalancı sizsiniz" şeklinde tepkisi gerginliğe neden oldu.

KORİDORA TAŞTI

Gerginlik toplantı salonunun dışına ve koridora taştı. Araya giren diğer meclis üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kavga, kameralara da yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Kazım Arslan ve meclis üyeleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

