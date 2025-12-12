Meclis toplantısında kavga çıktı! Gırtlak gırtlağa geldiler

Yozgat Belediye Meclisi'nin ertelenen Aralık ayı toplantısında 'Yalancı' tartışması yaşandı. Meclis üyeleri arasında gerginlik çıkarken; kavga koridora taştı.
Yozgat Belediyesi'nin bugün gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında, meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.
Meclis üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Durusoy'un Başkan için "Yalancı" şeklinde hitapta bulunması üzerine Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Yunus Erciyas'ın "Başkana yalancı diyemezsiniz, yalancı sizsiniz" şeklinde tepkisi gerginliğe neden oldu.
Gerginlik toplantı salonunun dışına ve koridora taştı. Araya giren diğer meclis üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.
Yaşanan kavga, kameralara da yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Kazım Arslan ve meclis üyeleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.
