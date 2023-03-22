100 bin imza gerekiyor! İnce ve Erbakan aday olabilecekler mi? Şu ana kadar ne kadarı toplandı? - Son Dakika
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100 bin imza gerekiyor! İnce ve Erbakan aday olabilecekler mi? Şu ana kadar ne kadarı toplandı?

22.03.2023 10:48

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan 100 bin imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceğini açıkladı. Yayınlanan ilk verilere göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2946 ile en çok imza toplayan aday olurken, onu Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2688 imza ile takip etti. İmza süreci 27 Mart'ta bitiyor.

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22- 27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal.

İMZA SÜRECİ TAKİP EDİLEBİLECEK

Adaylar için imza süreci başlarken YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır" dedi.

İŞTE ADAYLARIN İMZA SAYILARI

Yayınlanan ilk verilere göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2946 ile en çok imza toplayan isim oldu. Onu Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2688 imza ile takip etti. Sinan Oğan ise şu ana kadar 2317 imza, Doğu Perinçek ise 1073 imza topladı.

100 bine ulaşmaları gerekiyor! Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza
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SON DAKİKA: 100 bin imza gerekiyor! İnce ve Erbakan aday olabilecekler mi? Şu ana kadar ne kadarı toplandı? - Son Dakika
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