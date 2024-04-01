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Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu - Son Dakika
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Politika

Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu

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YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, "Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu. CHP 14, AK Parti 12 büyükşehir belediyesini kazandı" ifadelerini kullandı.

01.04.2024 11:20  Güncelleme: 12:03
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Tamamlanan yerel seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kameraların karşısına geçerek konuştu. Yener kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'nin 35, AK Parti'nin 24, DEM Parti'nin 10, MHP'nin 8 belediye kazandığını belirterek seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu söyledi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Yener, 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarıyla ilgili CHP'nin 14, AK Parti'nin 12, DEM Parti'nin 3 ve Yeniden Refah Partisi'nin 1 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

Ahmet Yener, "Seçimler sorunsuz tamamlandı. Kesin sonuçların ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır." diye konuştu. Yener, siyasi partilerin kazandığı belediye başkanları sayısını şu şekilde sıraladı:

CHP: 35

AK Parti: 24

DEM Parti: 10

MHP: 8

YRP: 2

BBP: 1

İYİ Parti: 1

SEÇİME KATILIM ORANI: YÜZDE 78,11

Yener'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir.

İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet Halk Parti 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazandığı görülmektedir.

92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 324, Cumhuriyet Halk Partisi 322, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37, İyi Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Parti 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Parti 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır."

YSK'NIN SİTESİNDE YAYINLANACAK

"Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır." diyen Yener seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılarak sona erdiğini vurguladığı konuşmasında "Seçimde emeği geçen personellerimize, sandık görevlilerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, siyasi partilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yener "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu

Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Yener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu - Son Dakika

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