Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir

Milyonlarca seçmen saat 07.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başlarken, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilmeyeceği sorusu yine akıllara geldi. YSK konuyla ilgili net bir açıklama yapmış sayımın aralıksız yapılacağı kararını duyurmuştu. Kararla ilgili konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener de "Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı, sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği konusu gündeme getirilmişti.
Konuyu inceleyen ve kararını açıklayan YSK, Bahçe Seçim Kurulunun talebinin, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatılmıştı.
YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verildiği paylaşılmıştı.
YSK kararıyla ilgili dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Başkan Ahmet Yener ise "Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK dün aldığı kararda seçim bittikten sonraki sayım ve dökün işlemlerine ara vermeksizin devamını hüküm altına aldı. Bu konuda seçim kurullarının tereddütlerini gidermiştir. (İftar vakti) Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlarken, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı. Aydın genelinde ise 882 bin 124 seçmen oy kullanacak.
Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Kentte 13 ilçede, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 345 bin seçmen oy kullanacak.
Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Kentte 13 ilçede, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 345 bin seçmen oy kullanacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Bakan Yumaklı, seçimlerin demokrasi bayramı olduğunu belirterek, yüksek katılım oranıyla milletin iradesini sandığa yansıtacağını umduğunu ifade etti.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 619 bin 603 seçmen, 2 bin 264 sandıkta oy kullanacak. İl genelinde 2 bin 384 İl Emniyet Müdürlüğü Personeli, bin 351 İl Jandarma Komutanlığı Personeli ve 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için görev yapıyor.
Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
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