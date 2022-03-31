Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

31.03.2022 15:54
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Fatih'te partisinin üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, Kocamustafapaşa ve Haseki Sultan mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özdağ, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, partisinin iktidara gelmesi durumunda yapacaklarını anlattı ve destek istedi.

Parti üyeleri ise Özdağ'ın esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlara Zafer Partisi broşürleri dağıttı.

Tüm Yardımlaşma Derneğine de geçen Özdağ ve beraberindeki parti üyeleri, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdağ ve beraberindekiler, Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki medikal esnafını ziyaret ederek, Fatih Muhtarlar Derneğine geçti. Özdağ, burada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
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Kocamustafapaşa, Ümit Özdağ, İstanbul, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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