Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Fatih'te partisinin üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, Kocamustafapaşa ve Haseki Sultan mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özdağ, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, partisinin iktidara gelmesi durumunda yapacaklarını anlattı ve destek istedi.

Parti üyeleri ise Özdağ'ın esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlara Zafer Partisi broşürleri dağıttı.

Tüm Yardımlaşma Derneğine de geçen Özdağ ve beraberindeki parti üyeleri, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdağ ve beraberindekiler, Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki medikal esnafını ziyaret ederek, Fatih Muhtarlar Derneğine geçti. Özdağ, burada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.