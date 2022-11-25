Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a sert gönderme: Daha bunlar iyi günleriniz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a sert gönderme: Daha bunlar iyi günleriniz

25.11.2022 12:55

Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaklaşık 40 kişilik bir grubun protestosuyla karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha bunlar iyi günleriniz" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün öğle saatlerinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine gitti. İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler: Daha bunlar iyi günleriniz

"ACIMIZ TAZE, SİYASET YAPMAYIN"

Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler: Daha bunlar iyi günleriniz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YORUM GELDİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Karkamış'ta yaşananlara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katilleriyle dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 ders yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler: Daha bunlar iyi günleriniz

"TEK BİR KADININ BİLE ŞİDDETE UĞRAMASINA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları ise şu şekilde: "Tek bir kadının bile şiddete uğramasına asla rıza göstermeyeceğimiz için mücadele çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. Kadınlara yapılmış her yanlış uygulamayı insanın eşref-i mahlukat sıfatına yapılmış bir saldırı olarak görürüz. Her şeyden önce bizim inancımız buna cevaz vermez.

Kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Ülkemizde bu doğrultuda çok mesafe kat ettik. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıran uygulamaları sürdüreceğiz. Bundan sonra da seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"ÇOCUK KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDA DURANLAR SUÇA ORTAKTIR"

Terör örgütleri söz konusu olduğu zaman Kandil'e çıkan Batılı STK'lar, Diyarbakır annelerini ziyaret etmemişlerdir. Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantıları görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Bunların parlamento kürsüsünü fırsat bilerek oradan söyledikleri ifadelerin hiçbir kıymeti yoktur.

2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. 2023 seçimlerinde inanıyorum ki benim milletim Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir.

Kadın ve çocuk katili terör örgütünün arkasında duranlar yaşanan vahşete, işlenen insanlık suçuna ortaktır. İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini, bu terör örgütleri neyle izah edecekler? En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Ne ana muhalefet, ne yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yok da onun için. İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.

Ülkemizde misafir ettiğimiz, çok büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan mazlumları, mağdurları korumaya, yaşatmaya, geleceğe yaşatmaya devam edeceğiz.

"MAZLUMLARI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Parlamentoya öyle ya da böyle girip dağlarda teröristlerle kol kola dolaşanlar, bu milletin temsilcisi olamaz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak, bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu, en temel insani vazifeyi yerine getirmiş olamayız.

Çok çalışacağız. 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna inancım var. Ülkemizde misafir ettiğimiz çok büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan mazlumları korumaya da devam edeceğiz.

"2023, KADIN VE ÇOCUK KATİLLERİYLE DİRSEK DİRSEĞE DOLAŞANLAR İÇİN DERS YILI OLACAK"

İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katilleriyle dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 ders yılı olacaktır. "

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