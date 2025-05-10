Zafer Partisi'nden Diyarbakır'da Birlik Vurgusu

ZAFER Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, "Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur. İzmir neyse Hakkari de odur. Ziya Gökalp'in savunduğu gibi milletimizi ayakta tutan unsur; öncelikle dil ve kültür birliğidir" dedi.

Zafer Partisi, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Uğur-3 Apartmanı'nda il teşkilatının açılışını gerçekleştirildi. Açılışa Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, İl Başkanı Aslan Aladağ, çevre illerin il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

'YENİ İŞ İMKANLARI SAĞLAMAK, BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

Burada konuşan Şehirlioğlu, "Sizlere Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Silivri'den sevgi ve selamlarını getirdim. Bugün en önemli olan şey, Zafer Partisi'nin ve Diyarbakır'la buluşmasıdır. Bu buluşma, Türkiye'de birlik ve kardeşliğin en güzel örneğini oluşturacak. Çünkü Diyarbakır tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur. Surlarıyla, tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsü ve yiğit insanlarıyla Diyarbakır'ın gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Diyarbakır, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklere rağmen ne yazık ki yıllardır işsizlik, yoksulluk ve yatırım eksikliği gibi temel sorunlarla mücadele ediyor. Bölgede istihdam yaratacak yatırımların önünü açmak, özel sektörün bu bölgeye olan ilgisini artırmak ve her şeyden önce gençlerimize yeni iş imkanları sağlamak, bizim birinci önceliğimizdir" dedi.

'BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK'

Şehirlioğlu, "Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur. İzmir neyse Hakkari de odur. Ziya Gökalp'in savunduğu gibi milletimizi ayakta tutan unsur; öncelikle dil ve kültür birliğidir. O yüzden aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı hep birlikte dimdik durmalı, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bu ülke; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle birdir, beraberdir, kardeştir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Birlikte Türkiye'yiz. Bizim birliğimizi kimse bozamayacak. Bizim bayrağımız inmeyecek, bu millet asla bölünmeyecektir. Zafer Partisi bu nedenle bilim, birlik ve barış demektedir" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR