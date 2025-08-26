Zelenskiy: Putin ile Görüşme İçin Türkiye ve Avrupa İhtimali

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen görüşmeye Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

ZELENSKİ: PUTİN İLE GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE OLABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, söz konusu görüşmeye Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini belirtti. Zelenskiy, "Şimdi, bu hafta Türkiye ile temaslar olacak, Körfez ülkeleri ile temaslar olacak ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleri ile temaslar olacak. Bizim tarafımızdan savaşı sona erdirmek için her şey en üst düzeyde hazırlanacak" dedi.

Zelenskiy daha önce Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir görüşme için herhangi bir hazırlık olmadığını aktarmıştı.

LAVROV DA İSTANBUL'U İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Putin ile Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da bu yıl yapılan 3 turluk görüşmeleri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirttiğini aktarmıştı.

"İSTANBUL'DAKİ HEYETLERİN SEVİYESİ YÜKSELTİLMELİ"

Lavrov, Putin'in, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi yönündeki zirve toplantıları için "çok iyi hazırlanılması" gerektiği mesajını verdiğini söyleyerek İstanbul'daki heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi önerisini sunduklarını dile getirmişti.

İstanbul'daki görüşmelere ilişkin detaylar veren Lavrov, Rusya'nın son müzakerelerde Ukrayna'ya çalışma gruplarının oluşturulmasını önerdiğini ancak buna henüz yanıt alınamadığını belirtmişti.

Lavrov, Zelenskiy'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini "oyun" olarak nitelendirerek, ABD'deki toplantıya katılan Ukraynalı ve Avrupalı aktörlerin Alaska'da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini "çarpıtmaya" çalıştıklarını savunmuştu.