Son Dakika Rus Haberleri

11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor Altının gram fiyatı, haftanın 4. gününe güne yatay başlamasından sonra 926 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, cumhuriyet altını da 6.126 liradan alıcı buluyor.

11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor 24 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlamasının ardından 14,83 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,36'dan, sterlin ise 19,64'ten alıcı buluyor.

11:31 Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş Ukrayna ordusu, esir alınan ve öldürülen Rus askerlerinin bilgilerini paylaştı. Askerlerin birçoğu 20 yaşında ve Dağıstan, Çeçenistan gibi azınlık bölgelerinden savaşa katılmış. Askerlerin bu bölgeden getirilmesi Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda hazırladığı orduyu hatırlattı.

11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar! Rusya-Ukrayna savaşının 29. gününde, bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'dan şaşkınlık yaratan bir iddia geldi. Rus askerlerinin, yeni bir savaş silahı olarak cinsel şiddete yöneldiği açıklandı. Konu hakkında ilk resmi soruşturma başlatıldı.

11:07 Rus turistler şaşırıp kaldı: Denize dökülen portakallar tüm sahili kapladı Mersin'de Arpaçbahşis deresinden denize döküldüğü düşünülen çok miktarda portakal, akıntıyla gelerek tüm kumsalı kapladı. Bölgede bulunan Rus turistler ve çocuklar gördüklerine inanamadı.

10:59 Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 128 çocuğun hayatını kaybettiği, 172 çocuğun yaralandığı bildirildi.

10:46 Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı Suriye'deki iç savaşın boyutlarını anlatan ve hafızlarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, Ukrayna savaşında da rastlanıyor.

10:46 Rusya'da enflasyon yüzde 14'ü aştı Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 14,5’e yükseldi ve son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmamasının yanı sıra bölgeden gelen son haber çatışmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Ukrayna ordusu, Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu.

10:42 Rus çıkarma gemisi, Berdyansk'ta vuruldu Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Orsk adlı çıkarma gemisinin Berdyansk limanında vurulduğunu duyurdu.

10:42 Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

10:38 Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

10:36 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan S400'leri Ukrayna'ya gönderme açıklaması: Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye, "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil." değerlendirmesiyle yanıt verdi.

10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler! Rusya, internet engellerine devam ediyor. Daha önce Instagram, Facebook ve Twitter gibi pek çok hizmeti ülke içerisinde yasaklayan Putin hükümeti, şimdi de gözünü Google'a dikti. Google Haberler, Rusya'da engellenen büyük hizmetler listesinin yeni üyesi oldu.

10:29 VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.502 puanda dengelendi.

09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti! FOX TV'nin sevilen yapımlarından olan Son Nefesime Kadar dün akşam finalinde heyecanlı sahneler yaşandı. Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır.

09:38 Zelenskiy'den Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1. ayı yaklaşırken tüm ülkelere protesto çağrısında bulunarak, "Duruşunuzu gösterin.

09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi! Ukrayna'ya açılan savaşta Rusya'ya birçok yaptırım kararı alınıyor. Rus oligarkların da etkilendiği bu yaptırımlardan Abramovich'in muaf tutulması bekleniyor. Zelenski, Biden'den Abramovich'in Rusya ile arabuluculuk yapılabilmesi ihtimalinden dolayı Abramovich'e yaptırımm kararı verilmemesini istedi.

09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var Savaş sebebiyle Rusya sınırında uzayan TIR kuyruğu, Türk şoförler için çileye dönüştü. 28 gündür bölgede hayatta kalma mücadelesi verilirken, yaşadığı strese dayanamayan 40 yaşındaki Türk sürücünün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

09:13 Son dakika haber | Küresel piyasalar, Putin'in "ruble çıkışı" ile negatif seyrediyor Gelen son dakika haberlerine göre Küresel piyasalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.

08:56 Rus gazeteci bombalı saldırı sonucu Kiev'de yaşamını yitirdi Rus gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Bölgede yaşanan olayları kayıtlara geçirmek için orada olan Baulina, 29 gündür yaşanan savaşta ölen 5. gazeteci oldu.

08:43 Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

06:30 Putin nasıl korunuyor? Etrafında akıllı telefona izin yok, yedikleri-içtikleri önceden tadılıyor, yüzlerce koruması var! Gece gündüz attığı her adımı izleyen yüzlerce koruma, yediklerinin içtiklerinin defalarca kontrolü, etrafında akıllı telefon bulundurulmaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i korumak için alınan olağanüstü önlemlerin sadece bir kısmı.

07:50 Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün düzenlenecek üç zirveye işaret ederek, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız. Dünya bu savaşı durdurmalı. NATO, Avrupa Birliği ve G7'den anlamlı adımlar bekliyoruz" dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, Rusya'nın başkent Kiev'i bile kuşatamadığına dikkat çekerek, Rus işgalinin başarısızlığına vurgu yaptı.

01:55 Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

00:58 Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım" Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına dikkat çekerek, "Dünyada Rus Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile aynı anda görüşebilen, konuşabilen onlara öneri yapabilen bir kaç devlet başkanından birisi Sayın Cumhurbaşkanı"...

00:58 Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı Ukrayna'da savaşın ortasında kalan ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya giden kadının bir ablası bombanın isabet etmesi sonucu öldü, diğer ablası kurtuldu.

00:58 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

23:46 İngiltere hükümeti, Chelsea'nin bilet satışına onay verdi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, deplasman maçlarında bilet satarak gelir elde etmesine onay verildi.

23:46 İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün ülkenin güneyinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının failine yardım ve yataklık edenleri bulacaklarını söyledi.

23:36 RUS TURİSTE, OTOBÜSTE UNUTTUĞU PARA VE EŞYA DOLU ÇANTASI TESLİM EDİLDİ ANTALYA'da, Rus turist Viktor Polovinko'nun (28) otobüste unuttuğu, içinde 8 bin dolar, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve pasaportların bulunduğu çantası kısa sürede bulunarak teslim edildi.

23:22 Yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli çatışmanın ortasında kaldı Ukrayna'da Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı.

23:02 WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

22:57 Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çalarak yardım istedi Ukrayna'nın Harkov kentinde Denis Karachevtsev isimli çellist, Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, kentte zarar gören yapılarını onarmak için başlattığı yardım kampanyasına destek istedi.

22:32 Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik Son dakika habere göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya askeri destek sağladığını görmediklerini ya da ellerinde böyle bir delil olmadığını söyledi.

22:14 Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi için yaptığı yolculuk sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar paketini açıklayacağını ifade etti.

22:06 ABD, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğini değerlendiriyor ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD hükümetinin şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini değerlendirdiğini açıklayabilirim" dedi.

21:36 Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) sınır dışı edilen Rus diplomatlara karşılık "istenmeyen kişi" ilan edilen ABD'li diplomatların listesini bu ülkenin Moskova Büyükelçiliğine verdi.

21:22 Son dakika haberleri... ABD: Rus güçleri Ukrayna'da "savaş suçları" işliyor Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

21:03 Rus oligarkların Türkiye için sonuçları ne olur? Rus milyarder Abramoviç'e ait iki süper yatın Türkiye kara sularına demir atması Türkiye'de yatırım yapacağı iddialarını gündeme getirdi.

20:56 ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse' ilgi uyandırmaya devam ediyor.

20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Fransa Parlamentosuna hitabında Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'e seslenerek, "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi. Rus basınının ortaya attığı iddiada, Chubais'in eşiyle birlikte Türkiye'de olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Chubais olduğu iddia edilen bir kişinin Türkiye'deki bir bankanın ATM'sinden para çektiği görülüyor.

20:11 Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20:01 Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

19:22 Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi - Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi Ukrayna'nın Herson kentinde halk, Rusya tarafından dağıtılan insani yardımları sokak ortasında yakarak imha etti.

19:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız parlamentosuna hitap etti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri taktikleri ABD ile İngiliz istihbaratına aktardığını düşündüğü kişilere cadı avı başlattığı iddia edildi. Bu iddialar çok konuşulurken, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kızının paylaştığı fotoğrafta Ukrayna bayraklarının rengini tercih etmesi, Şoygu'nun da başını derde soktu. Putin, Şoygu'dan bir süre göz önünde bulunmamasını istedi.

18:14 Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" - Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

17:42 ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyanın kalbindeki bu coğrafyada barış, huzur istiyorsak, bu coğrafyada kan dökülmesin istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

17:40 Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeye hazırlanıyor Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

17:38 Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi ? Dünya basınına 'Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri' için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı.

17:31 Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım" - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım" Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabulucuk çabalarına dikkat çekerek, "Dünyada Rus Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı...

16:58 Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, sahte telefon videosuyla ilgili Youtube'a açık çağrı Son dakika haber... İngiltere Savunma Bakanlığı, Youtube'a sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Ukrayna Savunma Bakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle görüşmesini gösteren videonun kaldırılmasını istedi.

16:53 Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

16:52 SURİYE MUHALEFETİNİN BAŞKANI EL MUSLAT BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Ukrayna'daki savaş sürecine ve Suriye sahasındaki yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Ukrayna'da NATO barış gücü Rus askeriyle çatışmaya sebep olacak" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek" ifadelerini kullandı.

16:48 Suriya Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı: Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Ukrayna'daki savaş sürecine ve Suriye sahasındaki yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. El Muslat, "Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Biz, bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı" dedi.

16:46 Rusya siber saldırı düzenlerse: Batıyı en çok korkutan üç senaryo ABD istihbaratı, Ukrayna'yı işgali nedeniyle batıyla karşı karşıya gelen Rusya'nın batıyı hedef alan siber saldırılar düzenleyebileceğini bildiriyor.

16:44 SURİYE MUHALİFLERİN BAŞKANI EL MUSLAT: BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Ukrayna'daki savaş sürecine ve Suriye sahasındaki yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

16:32 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ABD ve NATO'dan bazı yetkililerin ortaya attığı Belarus iddiası dünya basınında geniş yer buldu. Belarus'un Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağını ileri süren yetkililerin iddialarını doğrular nitelikte bir gelişmeyi yaşandı. Buna göre, Belarus bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.

16:31 Son dakika haberi: Stoltenberg: "Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur""Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde... Son dakika habere göre - Stoltenberg: "Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur" "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde olmayacak" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbreg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdiği basın toplantısında, "Nükleer ya...

16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve İsviçre'de saklandığı iddia edilen Olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva'nın sınır dışı edilmesi için İsviçre halkı harekete geçti.

16:22 "Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbreg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdiği basın toplantısında, "Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur" dedi.

16:17 Rusya "dost olmayan" ülkelere doğal gazı rubleyle satacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.

16:10 Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukrayna cephesi işgalin başladığı günden bu yana gerek Rus ordusunun verdiği ağır kayıplar gerekse cephede alınan darbeler üzerinden görüntü üzerine görüntü yağdırıyor. Rusya cephesi de Ukrayna'nın yayınlandığı görüntülere yanıt olarak propaganda videoları servis etmeye başladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin vurulduğu anlar yer aldı.

16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle birçok yaptırıma uygulanan Rusya, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere gaz satışını ruble ile yapmayı planladıklarını söyledi.

15:56 Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden 120 avro seviyesine yaklaştı Avrupa'da 97 avrodan güne başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 22,42 artarak 118,75 avroya yükseldi.

15:54 Abramoviç'in mega yatına yaklaşan teknelere sirenli uyarı MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse' ilgi çekmeye devam ediyor.

15:53 Putin: "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı Ukrayna'ya yönelik yürütülen işgal Rusya'da da değişiklikler yaratmaya devam ediyor. Vladimir Putin'in iklim elçisi ve danışmanı Anatoly Chubais, 28. gününde devam eden işgale tepki göstererek görevinden istifa etti. Ülkeyi terk eden Chubais işgal tepkisiyle Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

15:51 CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülecek Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür.

15:41 Rus kozmonotların Ukrayna'ya destek vermek için sarı ve mavi renkte giyindiği iddiası Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giymesi kafa karıştırmıştı. Kozmonotların Ukrayna'ya destek vermek için bu renkleri tercih ettiği iddia edilirken, konuya açıklık getiren Kozmonot Oleg Artemyev tulumlarda gizli bir mesaj olmadığını belirterek "Uzayda da olsak başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

15:35 Almanya Başbakanı, ülkesinin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmak istiyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan petrol, gaz ve kömüre olan bağımlılığını uzun vadede sona erdirmek istediğini söyledi.

15:30 Polonya'da casusluk şüphelisi 45 Rus vatandaşının sınır dışı edilmesi isteniyor Polonya'da diplomatik statüye sahip 45 Rus vatandaşının casusluk şüphesi ile sınır dışı edilmek istendiği bildirildi.

15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak! Sanat ve gösteri dünyasından haberler paylaşan Page Six'in haberine göre; Rus oligarklar kendilerine yönelik yaptırımların bir parçası olarak eserlerinin ele geçirilebileceğinden korktukları için pahalı sanat eserlerinden bazılarını sessizce Avrupa galerilerine satmaya çalışıyor.

15:03 Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ablası, ağabeyi ve yeğenini bombardıman nedeniyle kaybeden Ukrayna vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

15:01 Mariupol'da bombalanan tiyatrodakiler anlatıyor: 'Sadece moloz görünüyordu' Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol, Rusya'nın bombardımanında yerle bir olurken, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil deniz kıyısındaki bir tiyatroya sığınmıştı.

14:48 Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablasını kurtardı diğeri ise hayatını kaybetti Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablasını kurtardı diğeri ise hayatını kaybettiEDİRNE Ukrayna'da savaşın ortasında kalan ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya giden kadının bir ablası bombanın isabet etmesi sonucu ölürken, diğer ablası kurtuldu.