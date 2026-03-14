18. Dr. Küçükel Ödülleri Sahiplerini Buldu

14.03.2026 14:11
Güven Sağlık Grubu, 18. Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Ödülleri ile bilim insanlarını ödüllendirdi.

GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında bilimsel çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Ödülleri' 18'inci yılında da sahiplerini buldu. Prof. Dr. Fuat Atalay Güven Sağlık Grubu Onur Ödülü'ne, Doç. Dr. Erdağ Sağ 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü'ne, Doç. Dr. Sabide Duygu Uygun ise Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Ödülü'ne layık görüldü. Sağlıkta Gurur Ödülü'nün sahibi Dr. Atilay Koltuk ve Dr. Nazlı Melis Coşkun oldu. Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü ise "Leyla'dan Sonra' ekibine gitti.

Ankara'da Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2008 yılından beri Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri'18'inci yılında da sahiplerini buldu. 'Güven Sağlık Grubu Onur Ödülü', 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü', 'Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Ödülü', 'Sağlıkta Gurur Ödülü' ve 'Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü' olmak üzere 5 kategoride kazanan isimler belli olurken, 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü' kategorisinde 3 genç bilim insanı ödüllendirildi.

Prof. Dr. Fuat Atalay, tıp alanındaki katkılarından dolayı Güven Sağlık Grubu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Doç. Dr. Erdağ Sağ, 'Transcriptome analysis of unmedicated heterozygous familial Mediterranean fever patients reveals a type I interferon signature driving increasing Pyrin expression' başlıklı çalışması ile En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Doç. Dr. Sabide Duygu Uygun, 'Zihinsel Yetersizliği Olan Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Sorunları Önlemeye Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Bir Mobil Uygulama (ÖZERK) Geliştirme Çalışması' projesi ile Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Bakış Ödülü'ne layık görüldü. Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü, 'Leyla'dan Sonra Projesi' ile 'Leyla'dan Sonra' ekibinin oldu. Society of Thoracic Surgeons (STS) Yıllık Birincilik projesi ile Sağlıkta Gurur Ödülü'nün sahibi Dr. Atilay Koltuk ve Dr. Nazlı Melis Coşkun oldu.

GENÇ ARAŞTIRMACI PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü ise üç genç bilim insanına verildi. Buğra Ayan, '3B Biyobaskı ile Mekanik Olarak Ayarlanabilir Hasta-Spesifik Yumuşak Doku Modellerinin Geliştirilmesi ve Cerrahi Karar Süreçlerine Entegrasyonu: Yapay Zeka Destekli Biyomimetik Tasarım Platformu' projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Çağın Çevik, 'Alzheimer Modelinde Sodyum Pentaboratın TRPM2 Kanalı Üzerindeki Nöroprotektif Etkilerinin İn Silico Modelleme, Patch-Clamp ve Yapay Zeka Destekli Analiz Yöntemleri ile Araştırılması' çalışması ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Begüm Pınarbaşı ise '3B Biyobaskı ile Mekanik Olarak Ayarlanabilir Hasta-Spesifik Yumuşak Doku Modellerinin Geliştirilmesi ve Cerrahi Karar Süreçlerine Entegrasyonu: Yapay Zeka Destekli Biyomimetik Tasarım Platformu' araştırması ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

'BİR ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDAN BEKLENMEYEN BİR YOLCULUKTAYIZ'

Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel konuşmasında, "Güven Sağlık Grubu, 51 senelik yolculuğunda her gün ilerleme sevdasıyla, hatalarından öğrenerek, en yüksek potansiyeline ulaşma azmiyle yoluna devam ediyor. Bu yolculukta Kuzey Yıldızı her daim kanıta dayalı tababet oluyor. Hevesi; memleketinde sağlık hizmet fonksiyonlarında hep ilkleri yapmak, çıtayı hep yükseğe koymak, geliştirmek, köklendirmek. Biz, sağlık hizmet sunumunda sahiplik nosyonuna inanmayanlardanız. Bunun sadece bir teknik ayrıntı olduğunu düşünüyoruz. Biz, memleketimize ve insanlığa hizmetin yolunu bu çatı altında mahcup ve muhtaç olmadan verenlerdeniz. Bir özel sağlık kuruluşundan beklenmeyen bir yolculuktayız, Güven ekipleri olarak. Vakfımız kamu yararına bir vakıf. Ulusal ve uluslararası pek çok güzel projeye imza atıyor, memleketin zor zamanlarında yaralara merhem oluyor. Bu sene Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın da 20'nci senesi. Bu vesileyle onu da kutluyoruz, onurlandırıyoruz. Vakfımızın çatısında bilime, Türk tababetine sonsuz güvenimizle, genç bilim insanlarını desteklemek, heveslendirmek sorumluluğunu da yerine getirmek için 18 senedir Dr. Aysun ve Dr. Ahmet Küçükel tıp ödüllerimizi her yıl artan bir ilgiyle büyütüyor, köklendiriyoruz. Bu ödüller, bilime katkı sunan araştırmalarıyla geleceğe yön veren, sağlık alanındaki bilgi birikimini ileriye taşıyan ve insan hayatını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürüten değerli bilim insanlarını onurlandırmak için takdim edilmektedir. Henüz bilinmez olana ışık tutmak için merak yolculuğuna adım atan, ödül alsın ya da almasın tüm bilim insanlarımızı kutlamak boynumuzun borcudur" dedi.

'BİLİMİN IŞIĞINDAN AYRILMADIĞIMIZI GÖSTERME FIRSATI VERİYOR'

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Fazıl Mustafa Cesur ise "Güven Tıp Günü; ikincisini kutluyoruz. Geçen sene bilim kurulu başkanlığını yaptığım bu önemli toplantıda çok önemli konuları konuşacağız. Obeziteden yapay zekaya, robotik cerrahiden hemşirelikteki gelişmelere, sağlıkta Sıfır Atık Projesi'nden sağlık yönetimine kadar çok önemli konular kongremizde yer alacak. Bunlar bize onur ve gurur veriyor. Bilimin ışığından ayrılmadığımızı da gösterme fırsatı veriyor. Herkese, katılımcılara ve düzenleyicilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

