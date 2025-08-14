22 Yıldır Karnında Ameliyat İğnesiyle Yaşıyor - Son Dakika
Sağlık

22 Yıldır Karnında Ameliyat İğnesiyle Yaşıyor

22 Yıldır Karnında Ameliyat İğnesiyle Yaşıyor
14.08.2025 13:09
Kayseri'de Ayhan Tanyıldız, 22 yıl önce unutulan iğneyle yaşadığını ve çektiği ağrıları anlattı.

KAYSERİ'de yaşayan Ayhan Tanyıldız (63) 22 yıldır ameliyatta karnında unutulan ameliyat iğnesi ile yaşıyor. Riskli olduğu için iğnenin çıkarılamadığını söyleyen Tanyıldız, "Hala o ağrıyla yaşayan ölü gibiyim. MR'a da giremiyorum, hiçbir derdimi sonuçlandıramıyorum. Yürürken nefes nefese kalıyorum, korse takıyorum. Çünkü korse takmadan hızlı yürüyemiyorum, adeta batıyor" dedi.

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Ayhan Tanyıldız, 2003 yılında karaciğerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat olduktan 6 yıl sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Tanyıldız'ın çekilen röntgeninde iğne görüldü. Tanyıldız'ın kist ameliyatı sırasında karnında ameliyat iğnesi unutulduğu ortaya çıktı. Kendisini özel hastanede ameliyat eden Genel Cerrahi Doktoru İ.D.'ye dava açan Tanyıldız, ağrılarının nedeninin karnında unutulan ameliyat iğnesi olduğunu öğrendi. 19 yıl sonra mahkemesi de sonuçlanan Tanyıldız, bir miktar tazminat almaya hak kazandı. 22 yıldır ameliyat iğnesiyle yaşayan Tanyıldız, "2003 yılında ameliyatım yapıldı. Karaciğerimdeki kistten dolayı ameliyat oldum. Karaciğerimde kist oluşmuş. Kisti alırken ameliyat iğnesini unutmuşlar. 6 yıl sonra fark ettim. İlk öğrendiğimde başka doktora gittim, böbreklerimden rahatsızlanmıştım. Doktor film çekince 'sen MR'a girme, ciğerinde iğne var' dedi. O zaman fark ettim. Fiziksel olarak hala ağrısını, yıllardır çekiyorum" diye konuştu.

'YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM'

MR cihazına giremediğinden ve günlük hayatındaki engellerinden bahseden Tanyıldız, "Yaşayan ölü gibiyim. Psikolojim bozuldu, kendime gelemedim. Hala o ağrıyla yaşayan ölü gibiyim. MR'a da giremiyorum, hiçbir derdimi sonuçlandıramıyorum. Yürürken nefes nefese kalıyorum, korse takıyorum. Çünkü korse takmadan hızlı yürüyemiyorum, adeta batıyor. Hiçbir hastalığımı sonuçlandıramıyorum, sağlık sorunum var" dedi.

'CANLI BOMBA GİBİ GEZİYORUM'

Yaşanan süreçte ailesinin psikolojik sorunlar yaşadığını kaydeden Tanyıldız, "Tehlikeli olduğu için, benim gözüme baktıkça arkalarını dönüp ağlıyorlardı. Ben yaşayan ölü gibiyim, canlı bomba gibi geziyorum. Sırtıma bir top çarpsa ya da arabaya bindiğimde fren yapılsa, yürürken düşsem, ciğerimin patlama ihtimali var. Hukuki yola başvurdum, gereken tazminatımı aldım. Hastalar ameliyat olmadan önce dikkat etsinler, araştırsınlar. Doktorlarını iyi seçsinler, çünkü sonucu çok kötü. Yarım kalıyorsun onu tamamlayamıyorsun" ifadelerini kullandı.

'KİMSE O RİSKİ ALMAK İSTEMİYOR'

Karnındaki iğneyi alacak doktor bulamadığını belirten Tanyıldız, şöyle konuştu:

"İğne 22 yıldır çıkarılmadı. Riskli olduğu için çıkaramıyorlar. Kanamayı durduramayacakları için, iğne ciğerimde geziyor. Açınca iğneyi bulamayacakları için, kimse o riski almak istemiyor. İnşallah bir doktor çıkar. Beni bu sıkıntıdan, 22 yıllık çektiğim çilelerden kurtarırsa çok mutlu olurum, dua ederim."

Kaynak: DHA

