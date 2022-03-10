495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil! - Son Dakika
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495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!

10.03.2022 12:08

495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!TEKİRDAĞ Dünyada ve Türkiye'de sayılı kök hücre nakillerinden bir tanesi Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!

TEKİRDAĞ Dünyada ve Türkiye'de sayılı kök hücre nakillerinden bir tanesi Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Beş buçuk aylıkken doğan ve daha akciğerleri tam oluşmayan 495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, daha organları gelişemeden, 23. gebelik haftasında (5.5 aylık gebelikten) hayata çok erken merhaba diyen, doğum ağırlığı 495 gram olan, ileri prematüre bebek (mikropremi) olarak dünyaya gelen Yavuz Selim Cihan'a gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uzmanı Doktor Mustafa Törehan Aslan tarafından Bebek Yavuz Selim'in akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve yeni doğanın kronik akciğer hastalığının olmaması için kök mezenkimal kök hücre nakli yapıldı. Umbilikal kord (göbek bağı) kaynaklı mezenkimal kök hücreler, doğum sonrası 3. haftasında minik bebeğin akciğerlerine başarılı bir şekilde nakledildikten sonra minik hasta kuvözde takibe alındı.

Dünyada sayılı nakil

Nakli gerçekleştiren doktorlar, şu an yaşama tutunan minik bebek için yapılan bu kök hücre tedavisinin, ülkemizde ve dünyada çok az sayıdaki bebeğe yapılabildiğini ifade ettiler. Tekirdağ'da 495 gramlık erken doğan bebeğe yapılan kök hücre nakli, bu kadar küçük bebeğe yapılan sayılı hastalardan biri oldu. Konu ile ilgili Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, "Hepinizin bildiği gibi tıp bilimi, artık genetik ve kök hücre üzerinde gelişmelere açık bir şekilde çalışmakta. Hastalıkların tedavisinde, araştırmasında kök hücre önemli yer kat etmektedir. Bizde yeni doğan prematüre 495 gram bir bebeğimize göbek mezenkimal hücrelerinden kök hücre hazırlayarak, kök hücre naklinde bulunduk. Hastamızın genel durumu iyi. Dünyadaki tıp gelişimlerine ayak uydurduğumuz için çok mutluyuz. Bu işlemi gerçekleştiren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık"

Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Yan Dal Uzmanı Doktor Mustafa Törehan Aslan ise yaptığı açıklamada, "Hastanemizde yeni doğan çok riskli bebekleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Özellikle dünyadaki son gelişmelerle birlikte mezenkimal kök hücre tedavileri gerçekten umut olmaya devam ediyor. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada çok sınırlı sayıda uygulanan bir yöntem. Bu tedavi yöntemini çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık. 23. gebelik haftasında 5 buçuk aylık iken erken doğum nedeniyle dünyaya gelen 495 gram ağırlığındaki bebeğimize akciğer gelişimini daha iyi sağlamak için mezenkimal kök hücre naklini başarılı bir şekilde naklettik. Tabi bundan sonraki süre. Çok daha önemli olacak. Daha sonrasında ise kök hücreye verecek yanıtla birlikte akciğer gelişimi çok daha olumlu bir şekilde başarıya ulaşmasını hep birlikte çok yakından izleyeceğiz inşallah. Tedavi, zaten dünyada daha çok yeni bir uygulama. Aslında daha büyük ve erişkin çocuklara nispeten yapılabiliyor ama bu kadar küçük bebeklere gerçekten dünyada çok az sayıda Türkiye'de uygulamalar var" diye konuştu.

495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!
495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil!

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Kök Hücre, Tekirdağ, Türkiye, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli: Dünyada ve Türkiye'de sayılı nakil! - Son Dakika


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