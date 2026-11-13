Aile hekimiyle evden görüntülü görüşme: Bağlantı, randevudaki kamera simgesinden kuruluyor - Son Dakika
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Aile hekimiyle evden görüntülü görüşme: Bağlantı, randevudaki kamera simgesinden kuruluyor

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Aile hekimiyle evden görüntülü görüşme: Bağlantı, randevudaki kamera simgesinden kuruluyor
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Aile hekimiyle evden görüntülü görüşme: Bağlantı, randevudaki kamera simgesinden kuruluyor
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Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) sayesinde aile hekimi randevusu olan vatandaşlar, evden ayrılmadan hekimleriyle görüntülü görüşebilecek. Bağlantı MHRS ya da e-Nabız'daki 'Randevularım' bölümünde bulunan kamera simgesinden veya SMS ile gelen linkten kuruluyor. Sistem; gebelik takibi, kanser tarama sonuçları ve sigarayı bırakma danışmanlığında da kullanılabilecek.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) ile vatandaşlar aile hekimliği randevularına online olarak katılabilecek.

Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinde dijital imkanların etkin kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) geliştirildi. Vatandaşların bulundukları ortamdan ayrılmadan, randevu aldıkları hekim ve ilgili sağlık personeliyle çevrim içi ve görüntülü görüşme yapmasına imkan sağlayan Bakanlığın dijital sağlık uygulaması UHDS, sağlık hizmetlerinin niteliğine uygun olarak uzaktan görüşme, danışmanlık, bilgilendirme, izlem ve takip hizmetleri sunuyor.

YAŞLI VE KRONİK HASTALARA KOLAYLIK

Aile Hekimi Dr. Okşan Serpil Can, UHDS ile vatandaşların uzaktan kolay bir şekilde danışmanlık alabileceklerini vurgulayarak "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, yani UHDS, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve vatandaşlarımızın hekimleriyle görüntülü görüşme yoluyla sağlık hizmeti almasını sağlayan önemli bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız, özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan bireyler, uygun sağlık hizmetlerini bulundukları ortamdan alabilmektedir. Aile hekimliği hizmetlerinin yanı sıra; gebelik ve lohusalık takibi, kanser tarama sonuçlarının değerlendirilmesi, sigara bırakma danışmanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin danışmanlık hizmetleri de uzaktan sunulabilecektir" diye konuştu.

YÜZ YÜZE MUAYENENİN YERİNE GEÇMEYECEK

UHDS ile sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin ve erişilebilirliğinin sağlanması amaçlandığını söyleyen Can, "UHDS ile amacımız yalnızca sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, hasta takibini güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan durumlarda vatandaşlarımızı doğru sağlık kuruluşlarına zamanında yönlendirmektir. Unutulmamalıdır ki uzaktan sağlık hizmetleri, yüz yüze muayenenin yerine geçmesi gereken her durumda değil, uygun olduğu durumlarda tamamlayıcı bir hizmet olarak sunulacaktır. Vatandaşlarımızı bu sistemi etkin kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHRS VE E-NABIZ'DAKİ KAMERA SİMGESİYLE BAĞLANILIYOR

Vatandaşlar aile hekimliği randevularına MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması veya e-Nabız uygulamasındaki 'Randevularım' bölümünde yer alan kamera simgesi aracılığıyla katılabilecek. Ayrıca MHRS'de kayıtlı doğrulanmış telefon numaralarına gönderilen SMS bağlantıları üzerinden de görüşmeye erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıTeknolojiE-NabızSağlıkMHRSSMSSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Unreal Unreal:
    Muayene değil değerlendirme!Kameradan muayene mi olunur?? 0 0
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Devletimi Milletimi seviyorum var mı en gelişmiş ülkelerde böyle bir hizmet .. 0 0
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