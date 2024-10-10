Akdeniz Üniversitesi'nde Dörtlü Çapraz Böbrek Nakli

Sağlık

Dört ameliyathanede eş zamanlı yapılan operasyonlarla 8 hayat birbirine çapraz bağlandı

Akdeniz Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Kadavradan organ bağışlarının artmasını umuyoruz"

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan: "Bu çeşit nakillerin yapıldığı bir merkez yok, ben gurur duyuyorum, herkes gurur duysun"

Hastalardan Hikmet Erol: "Hepimiz aile olduk"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ilk kez dörtlü çapraz böbrek nakli gerçekleştirildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk kez dörtlü çapraz böbrek nakli operasyonu yapıldı. 4 ameliyathanede eş zamanlı yapılan operasyonlarla 8 hayat birbirine çapraz bağlandı.Bugüne kadar toplam 6 bin 625 nakil gerçekleştirilen Akdeniz Üniversitesi'nde; 2024 yılında 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli yapıldı. Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu çeşit nakillerin yapıldığı bir merkez yok, ben gurur duyuyorum, herkes gurur duysun" dedi.

Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol nakli ile bilim dünyasında çığır açan, kompozit doku nakilleri ile dünyada bu üç alanda çalışan tek merkez olan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde ilk kez 4'lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü'nde, donörüyle kan uyuşmazlığı ya da farklı problem yaşayan hastalar nakil olacak başka hastaların vericileriyle eşleşiyor. Hastaneye bu yöntemle başvuran 4 böbrek yetmezliği hastası, çapraz nakille birbirlerinin canlı vericileri ile eşleştirildi. 25 Eylül 2024 tarihinde 4 ameliyathanede eş zamanlı yapılan operasyonlarla 8 hayat birbirine çapraz bağlandı.

Bugüne kadar toplam 6 bin 625 nakil gerçekleştirilen Akdeniz Üniversitesi'nde; 2024 yılında 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli yapıldı.

Organ Nakli Merkezi son olarak 4'lü çapraz böbrek nakli ile ilklerine bir yenisini daha ekledi. Muğla'dan gelen böbrek Hastası 61 yaşındaki Muhittin Demir'e eşi Saniye Demir gönüllü verici oldu. Ancak doku uyumsuzluğu olmadığı için nakil yapılamadı. Aile çapraz havuzuna alındı. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastası Hikmet Erol'a annesi Şenal Erol'da böbreğini vermek istedi. Ancak ailede de doku uyumsuzluğu ortaya çıkınca çapraz havuzuna alındı. Yine Muğla'dan gelen böbrek hastası Nesrin Şahan'a eşi Halit Şahan böbreğini vermek isteyince doku uyumsuzluğu ortaya çıktı. Bu ailede çapraz havuzuna alındı. Denizli'den gelen böbrek hastası Şükran Öksüzoğlu'na annesi Hatice Daşcı verici olmak istedi. Ancak bu ailede de doku uyumsuzluğu yaşanınca çapraz havuzuna alındı.

Çapraz nakille yapılan tetkiklerde; Hatice Daşçı'nın Muhittin Demir'e, Saniye Demir'in Hikmet Erol'a, Şenay Erol'un Nesrin Şahan'a, Halit Şahan'ın Şükran Öksüzoğlu ile böbreğinin uyumlu olduğu belirlendi. Hastalara, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi tarafından yapılan operasyonla 4'lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirildi.

Domino nakli

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çapraz nakle ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında, "domino nakil" olarak da adlandırılan dörtlü çapraz naklinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirdiklerini kaydetti. Akdeniz Üniversitesinde 1982 yılında ilk böbrek naklinin yapıldığını anımsatan Özkan, "Akdeniz Üniversitesinde bugüne kadar 6 bin 625 kişi çeşitli nakillerle hayata tutundu. Hastanemizde 2024 yılında ise 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli gerçekleştirildi. Hastane olarak organ naklindeki başarılarımızı, marka değerimizi her geçen gün artırmaktayız. Organ bağışı olmadığı müddetçe canlılarla devam etmek durumundayız. Kadavradan organ bağışlarının artmasını umuyoruz" dedi.

"Ben gurur duyuyorum, herkes gurur duysun"

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ naklinde Türkiye'nin "Amiral gemisi" Akdeniz Üniversitesinin hız kesmeden yoluna devam ettiğini söyledi.

Toplantı anında organ nakli ekibinin bir kısmının Burdur'da bulunduğunu belirten Özkan, "Bugün itibarıyla şu toplantı yapılırken ekibimizin bir kısmı Burdur'da, karaciğer ve böbrek nakli olmak üzere alıcı ekip olarak oraya gitmiş durumdalar. Akdeniz Üniversitesi'nde 2 böbrek bir karaciğer nakli yapılacak. 6 binin üzerinde böbrek nakli 800 ün üzerinde karaciğer nakli yapılan bir merkezdeyiz, pankreas, ince bağırsak naklinin yapıldığı merkezdeyiz. Bu çeşit nakillerin yapıldığı bir merkez yok, ben gurur duyuyorum, herkes gurur duysun" diye konuştu.

Önce babası sonra annesi böbrek verdi

Çapraz nakille böbrek nakli gerçekleşen Şükran Öksüzoğlu, 7 yıl önce babasından nakil olduğunu şimdi ise annesinin verici olduğunu açıkladı. Öksüzoğlu, "3 Eylül'de kontrol için geldim, ilk diyalizimi aldım, bu kadar kısa sürede beklemiyorduk, bir ay hastanede kaldım, bir ay içinde üçlü bir grup varmış beni dahil etmek için uğraşmışlar. Bir ay içinde de nakil oldum. 2017 yılında babamdan naklim gerçekleşmişti, şimdi de annemden aldım" dedi.

Şükran Öksüzoğlu'nun Muhittin Demir ile eşleşerek böbreğini veren annesi Hatica Daşçı ise, "Yavruma ikinci kez can verdim, çok mutluyum, önce baba verdiği için sıra bendeydi" diye konuştu.

Hastalardan Hikmet Erol da 10 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini, 6 yıldır periton diyalize girdiğini söyledi.

Erol, kendisine böbreğini veren Saniye Demir'e artık "anne" diye seslendiğini dile getirdi. Çapraz nakil sayesinde 4 kişinin hayata tutunduğunu anlatan Erol, "Hepimiz aile olduk. Saniye teyzeme artık teyze demiyorum. Saniye Anne diyorum. 6 aylık süreçte enfeksiyon açısından hassasız, sonrasında sağlıklı hallerimizle sürekli buluşmak istiyoruz. Aramızda can bağı oluştu. Bu nakiller bizim için gerçekten mucize oldu" ifadelerini kullandı.