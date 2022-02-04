Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin - Son Dakika

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayıp karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi. Ahmet Demiray'ı taşıyan ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Demiray, daha sonra ambulansla tedavisinin yapılacağı özel hastaneye götürüldü.

Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli tedavi alamaması üzerine Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini söyledi. Reyhan Demiray, "Ocak ayının 23'ünde babam evde bayağı rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini çağırdım. Tetkikleri yapıldıktan sonra 'İsterseniz hastaneye götürmeyelim, kendi aile hekiminize götürün' diyerek başlarından savmaya çalıştılar. Ben direttikten sonra babamı hastaneye yatırabildim. Burada hastane seçme şansınız yok, neresi boşsa oraya yatırıyorlar." dedi.

"NEREDE ÖLMESİNİ İSTERSİNİZ?" SORUSUNU DUYUNCA DİLEKÇE VERMİŞ

Almanya'daki hastanede babasının iyi bakım alamadığını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Demiray, şunları kaydetti: "Babamın yanına özel izinle negatif test alarak birçok kez girdim. Hangi konuşmadan sonra böyle bir karar aldım söyleyeyim. Babamın doktoru beni aradığında, 'Babanız kanser, bunun tedavisi yok, ameliyat da yok. Siz babanızı Türkiye'ye götürmek istiyormuşsunuz. Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' diye sordular bana. Bu konuşmadan sonra Başkonsolosluğa dilekçe verdim." Demiray, babasının Türkiye'ye naklini sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.

"ALLAH BUNLARIN ELİNE DÜŞÜRMESİN"

Ambulansta açıklamalarda bulunan Ahmet Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştirerek "Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim de dualarım onlar için olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı ya devletimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.

"BENİ ACIDAN HOPLATTILAR"

Demiray, hastanede çok acı çektiğini anlatarak "Çağırıyorsun, hemşire 15 dakika sonra geliyor. Hep geçiştirme yapıyorlar. Hele ameliyathanedeki iş telefonla çekilmiş olsaydı ben bu hastaneyi mahkemeye verirdim, elimde delil olurdu. Beni acıdan hoplattılar. Öğrencileri koymuşlar. 4 kez kan almak istediler alamadılar. Sonra doktor geldi ancak o aldı." diye konuştu.

"ALMANYADA SAĞLIK SİSTEMİ BİTİK"

Ahmet Demiray'ın eşi Gönül Demiray da Almanya'da sağlık sistemi diye bir şey olmadığını belirterek "Burası sıfır. Türkiye'de yaşayanlar görsünler duysunlar. Almanya, eski Almanya değil. Sağlık sistemi bitik. Eşimi öldürüyorlardı. Onu öldürmeyi tercih ettiler. Bakım yok, ilgilenmediler. Vatanımızın taşına toprağına kurban olurum. Çoluk çocuğum olmasa burada hiç durmayacağım. Vatanımız sağ olsun. Büyüklerimiz de sağ olsunlar. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız kimin katkısı varsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.