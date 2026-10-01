Ankara'da 100 işitme engelli öğrenci 9 istasyonda eğitimle Sağlık Elçisi oldu - Son Dakika
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Ankara'da 100 işitme engelli öğrenci 9 istasyonda eğitimle Sağlık Elçisi oldu

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Ankara\'da 100 işitme engelli öğrenci 9 istasyonda eğitimle Sağlık Elçisi oldu
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Ankara'da düzenlenen etkinlikte, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' eğitimlerini tamamlayan 100 işitme engelli öğrenci Sağlık Elçisi Belgesi aldı. Okulda oluşturulan 9 sağlık istasyonunda öğrenciler, edindikleri bilgileri arkadaşlarına aktardı.

ANKARA'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında düzenlenen eğitimleri tamamlayan 100 işitme engelli öğrenciye 'Sağlık Elçisi Belgesi' verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' protokolü kapsamında, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Altındağ Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda saha uygulaması gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa; Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Emin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Ünal ile il sağlık ve il milli eğitim müdürlükleri çalışanları katıldı. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisiyle başlayan programda, eğitimlerini tamamlayan 100 öğrenciye 'Sağlık Elçisi Belgesi' verildi.

9 İSTASYONDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Etkinlik kapsamında okulda 9 farklı sağlık istasyonu kuruldu. Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve dijital denge konularında bilgi verildi. Sağlık elçisi olan öğrenciler, öğrendikleri bilgileri istasyonlarda arkadaşlarıyla paylaşırken; programın açılışının ardından yöneticiler de istasyonları ziyaret ederek öğrenciler ve görevli sağlık çalışanlarından hizmetler hakkında bilgi aldı.

'3 BİN OKULDA 900 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI'

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını, bugüne kadar yaklaşık 3 bin okulda 900 bin öğrenciye ulaşıldığını söyledi. Programın çocukların sağlık okuryazarlığını geliştirmeyi amaçladığını belirten Demirel, "Hedefimiz aslında sizlere sağlık okuryazarlığını anlatmak. Temel kavramları burada öğrenmenizi istiyoruz. Öğrendiklerinizi de ailenize, annenize, babanıza, mahalledeki arkadaşlarınıza lütfen anlatın" dedi. İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe de program kapsamında Ankara'da 18'inci okula ulaşıldığını ve bugüne kadar yaklaşık 18 bin öğrencinin sağlık elçisi olduğunu bildirdi. Kurtcebe, "Sağlık, erken yaşlarda oluşan bilinçle, eğitimle, kültürle birlikte başlıyor. Biz çocuklarımıza bu konuda güveniyoruz. Hepsi birer sağlık elçimiz oluyor. Bu programların sonucunda vatandaşımızın sağlık bilincinin artmasını, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşmasını, sağlıklı bir toplum ve nesil olmamızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
AnkaraEğitimSağlıkÇocukSon Dakika

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