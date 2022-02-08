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Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika

Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı

08.02.2022 15:01

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, Trabzon'da bazı doktorlar iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, Trabzon'da bazı doktorlar iş bıraktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri önünde ortak basın açıklamasını okuyan Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, salgın süreciyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini söyledi.

Güven, sağlık çalışanlarına yönelik talepleri paylaşarak, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamanın sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'na gidilen süreçte "Büyük Sağlıkçı Buluşmaları" düzenleyeceklerini aktaran Güven, "Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve/greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan oda tarafından Numune Kampüs Başhekimlik önünde de basın açıklaması yapıldı.

Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı

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Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika


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