Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Başladı

Sağlık

ABB'den ücretsiz HPV aşısı uygulaması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın liderliğinde önemli bir sağlık projesini daha hayata geçirdi. Gazi Üniversitesi Hastanesi ile iş birliğinde, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulanmaya başlandı. 15 milyon 180 bin liralık bütçeyle gerçekleştirilen projede, 251'i 15 yaş altı, 1324'ü ise 15 yaş üzeri olmak üzere toplam 1575 kişinin başvurusu kabul edildi. Proje kapsamında 2 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi verdiği sözler bir bir hayata geçiyor.

SMA taşıyıcı taraması, Tip 1 diyabet hastası öğrencilere diyabet sensörü desteği gibi birçok yenilikçi projenin ardından, şimdi de sosyal destek alan ailelerin çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı.

Sağlık alanındaki öncü projeleriyle dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa Başkan Mansur Yavaş tarafından duyurulan "Sosyal destek alan ailelerin çocukları için ücretsiz HPV aşısı" uygulamasını başlatarak önemli bir adım daha attı. 9-30 yaş aralığındaki bireyleri kapsayan HPV Aşı Programı için 20 Mart-20 Nisan 2024 tarihleri arasında başvurular kabul edildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere toplam 1575 kişinin başvurusu kabul edildi. 15 milyon 180 bin liralık bütçe ayrılan projede 5 bin doz HPV aşısı temin edilirken, ilk dozlar Gazi Hastanesi'nde yapılmaya başlandı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

9-30 yaş arasındaki kadınlara uygulanıyor

Ücretsiz HPV aşısı uygulamasıyla ilgili detayları paylaşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Ankara halkının sağlığına katkı sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında birçok projeye imza attıklarından bahseden Ünsal, "Bugün de HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz" dedi. Proje kapsamında 9-30 yaş arasındaki kız çocuklarına ve kadınlara, rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik üç doz HPV aşısı yapılacağını belirten Ünsal, "İlk doz bugün uygulanıyor, ikinci doz 2 ay sonra ve üçüncü doz ise 6 ay sonra yapılacak. Bu proje, yaklaşık bir yıl sürecek" diye konuştu.

11 belediye Ankara'dan destek aldı

Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurduğu projeye yaklaşık 11 belediyenin teknik destek almak için başvurduğunu, bunlardan 6'sının büyükşehir belediyesi olduğunu kaydeden Ünsal, konuşmasının sonunda sosyal devlet ilkesine vurgu yaparak, "Gönül ister ki bu aşılar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına dahil edilsin ve tüm vatandaşlarımız bu aşıdan faydalanabilsin" ifadelerini kullandı.