Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen mimarın organları 6 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Sağlık

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen mimarın organları 6 hastaya umut oldu

Antalya\'da beyin ölümü gerçekleşen mimarın organları 6 hastaya umut oldu

Antalya'da bir iş kazası sonucu ağır yaralanan mimar Bora Dumlupınar'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Dumlupınar'ın organ ve dokuları, 6 hastaya umut oldu. Organ bağışının önemine vurgu yapan ağabeyi, herkesin organ bağışı bilincinde olması gerektiğini söyledi.

03.06.2024 09:41
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ANTALYA'da iş kazasında ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen mimar Bora Dumlupınar'ın (43) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Dumlupınar'ın organ ve dokuları, 6 hastaya umut oldu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Çağdaş İş İnsanları Derneği önceki dönem Antalya Şube Başkanı, 3 çocuk babası mimar Bora Dumlupınar, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde Akdeniz Yeni Sanayi'deki bir iş yerinde yüksekten düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Bora Dumlupınar'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Dumlupınar'ın, 29 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü yetkilileri Dumlupınar'ın ailesiyle görüşerek organ bağışının önemini anlattı. Aile, Bora Dumlupınar'ın tüm organlarını bağışladı.

BAŞKA HASTALARA UMUT OLDU

Bora Dumlupınar'ın iki böbreği, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde yapılan operasyonlarla, 34 ve 43 yaşlarındaki kadın hastalara başarıyla nakledildi. Dumlupınar'ın diğer dokuları nakledilmek üzere doku bankasına alınarak, 3 hastaya doku nakli yapıldı. Bağışlanan karaciğer ise 53 yaşındaki hastaya nakledildi. Bora Dumlupınar'ın cenazesi cemevindeki törenin ardından toprağa verildi.

'YARIN SİZİN DE ORGANA İHTİYACINIZ OLABİLİR'

Organ bağışının önemine vurgu yapan Bora Dumlupınar'ın ağabeyi Beşir Dumlupınar (46), "Kardeşim maalesef talihsiz bir kazada, işleriyle ilgili yüksek bir yerden düşme sonucu beyin travmasına bağlı beyin ölümü gerçekleşti. Biz de organ bağışının bilincinde olduğumuz için başka bedenlere can versin, hayat versin, başka bedenlerde yaşasın düşüncesiyle organlarını bağışladık. 6 kişiye umut olmuş. Kalan yavrularına inşallah Allah uzun ömürler verir. Bir tanecik kardeşimdi o. Herkesin organ bağışı bilincinde olması gerekiyor. Siz böyle bir kaza yaşadınız, yarın herhangi bir organa ihtiyacınız olabilir. Başınıza talihsiz bir kaza gelebilir. Bütün insanların bu bilinçte olması gerekiyor ki birbirini sürdürsün, devam ettirsin. Herkese can olsun, umut olsun. Allah gani gani rahmet eylesin ruhu şad olsun. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen mimarın organları 6 hastaya umut oldu - Son Dakika

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