Antalya\'da muhtarlara organ bağışı anlatıldı, tek bağış 8 kişiye can oluyor

Akdeniz Üniversitesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'nın mahalle muhtarlarına organ bağışının önemi anlatıldı. Organ bağışının e-devlet üzerinden yapabildiğini söyleyen Rektör Özkan, tek bir bağışla 8 kişiye can olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, muhtarların bu süreçteki kritik rolüne değindi. Rektör Özkan, "Sizler halkımızı temsil eden ve toplumla en yakın temas kuran kişilersiniz. İnsanları çok yakından tanıyor, mahalledeki her duruma tanıklık ediyorsunuz. Bizler akademide zaman zaman bilimsel dil kullanabiliyoruz. Ancak toplumda farkındalığı en iyi şekilde yayacak olan sizlersiniz. Önemli olan, beyin ölümü gerçekleştiğinde ailelerin de bu bağış kararına engel olmamasıdır. Gelişen teknolojiler sayesinde organ bağışını E-devlet üzerinden yapabiliyoruz. Tek bir bağışla 8 kişiye can olmak mümkün" dedi.

Organlarımızı bağışlayalım

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ama tabii biz sadece vesileyiz. Artık bu süreçler de geçerse ilerleyen zamanlarda bilim insanlarımıza iş düşüyor. Akdeniz Üniversitesi'ne sahip çıkalım ki buraya iyi öğrenciler, iyi bilim adamları gelsin, bir süre sonra biz artık insanlardan değil de bu organları marketlerden alalım, öyle değil mi? Oraya da gidecek zaman, bunlar çünkü fantastik şeyler değil. Bilime, üniversiteye sahip çıkmamız gerekiyor ama ondan önce organlarımıza bağışlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, "Beyin ölümü olmadan kesinlikle kimsenin organları alınmıyor, beyin ölümü olduktan sonra bu organları alınıyor, ölüm eşittir beyin ölümü. Müsterih olun Akdeniz Üniversitesi'nde de her yerde öyle, hiç kimse böbreğini, karaciğerini kimsenin izni olmadan alamaz" dedi.

Organ yetmezliğinde tek çözüm nakildir

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "Türkiye'de en çok organ nakli yapılan kurumdayız. Her türlü naklin uygulanabildiği dünyadaki tek merkeziz. Donör takibi ve organ nakli süreçleri bir ülkenin ve kurumun teknik ve tıbbi gücünü gösterir" dedi.

Organ yetmezliği yaşayan hastaların bir kısmı ileri evrelerde merkeze başvurduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, yapay organ ve hayvandan insana nakil çalışmalarının etik ve teknik olarak uzun bir yolu olduğunu hatırlatarak "Karaciğer, böbrek veya kalp yetmezliği geliştiğinde, yapay organlar üretilene kadar tek çözüm nakildir. Hastalarımız maalesef erken safhada değil, zorlu evrelerde geliyor. Süreç bu yüzden hem hekim hem hasta açısından ciddi bir mücadeleye dönüşüyor" dedi.

Yıllık 300 bağış 85 milyonluk ülke için yetersizdir

Türkiye'deki organ bağış rakamlarının yetersizliğine değinen Prof. Dr. Ömer Özkan, "85 milyonluk ülkemizde yılda yaklaşık 600 ila 2 bin arasında beyin ölümü vakası tespit ediliyor. Ancak bunlardan sadece 300 kadarı organ bağışıyla sonuçlanıyor. Toplamdaki rakamlar böyle bir ülke için maalesef çok geride olduğumuzu gösteriyor. Sadece bir haftaya sıkıştırılan etkinliklerle organ bağışını çözemeyiz. Yılda 300 bağış bu ülke için hiçbir şey değil. Bizim buradaki amacımız toplumsal bilinci ve dayanışma ruhunu inşa etmektir" dedi.

Konuşmasının sonunda organ nakli olmuş kişilerin dahi zaman zaman organ bağışı konusunda isteksiz kalabildiğine değinen Prof. Dr. Özkan, sosyal medyadaki dezenformasyonlara aldırış etmeden doğru bilgilendirme ve erdemli davranışların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Organ nakli konusunda daha çok çalışmalıyız

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, mahalle muhtarlarının yerel demokrasideki kritik rolüne dikkat çekerek organ naklinin önemine vurgu yaptı. Mahalle muhtarlarının Antalya'nın kılcal damarlarına kadar uzanan, halkı ve sorunları en iyi tanıyan seçilmiş kişiler olduğunu belirten Semanur Kurt, bu kesimin toplumsal meselelerin gündeme taşınmasındaki önemine işaret etti. Organ naklinin toplum için hayati bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kurt, bir gün herkesin ya nakil ihtiyacı duyabileceğini ya da vefat eden bir yakınının bu süreçle karşılaşabileceğini ifade etti. Organ naklinin dini ve bilimsel açıdan hiçbir sakıncasının bulunmadığının halka çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Kurt, özellikle cuma hutbelerinde bu konulara yer verilmesinin önemini dile getirdi.

Dünya çapında ilkleri başarmasına rağmen bu çalışmaların yeterince anlatılamadığını ve toplum tarafından yeterince sahiplenilmediğini ifade eden Kurt, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın çalışmalarına dikkat çekerek rahim nakli gibi tıp alanında devrim niteliğindeki süreçlere yakından tanıklık ettiğini belirtti. Kurt, bu tür operasyonların umutsuzluk içindeki ailelere büyük bir mutluluk getirdiğini söyledi. Kurt, "Ömer Özkan hocamızı ve Özlenen hocamızı lütfen alkışlamanızı rica ediyorum" dedi.

Bilim insanlarımızın kıymetini bilmeliyiz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ÖSYM sıralamalarındaki üstün başarısının ardında bu değerli bilim insanlarının emeği olduğunu belirten Semanur Kurt, kendi ülkesinde hizmet etmek adına başka ülkeleri tercih etmeyen bilim insanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Kurt, toplum olarak her zaman bu bilim insanlarının arkasında ve yanında olduklarını vurgulayarak, tüm katılımcılar adına hocalara teşekkürlerini iletti.

Beyin ölümü ve tıbbi gerçekler vurgulandı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, organ bağışı hususunda yanlış bilinenlere de açıklık getirdi. Bilal, tıbbi olarak beyin ölümü gerçekleşmeden hiçbir organ nakli sürecinin başlatılamayacağının altı çizilerek, tüm nakil süreçlerinin etik, hukuki ve bilimsel çerçevede titizlikle yürütüldüğü ifade etti. A Milli Takım ve Antalya spor Amigosu Miloş Recep Güler de organ bağışının önemine dikkat çekerek tüm spor severleri organ bağışına davet etti.

Katılımcılardan Akdeniz Kent Konseyi Gençlik ve Spor Grubu Üyesi Nurettin Mutlu, organ bağışı çağrısına destek vererek, "Yaşım artık belli bir aşamaya geldi. 'Bu yaşta organ bağışlayabilir miyim?' diye düşünüyordum ancak karaciğer gibi organlarda yaş sınırının olmadığını öğrendim. Ayağımıza kadar gelmişken hemen e-Devlet üzerinden organlarımı bağışlamaya hazırım. Bu bilincin yayılması çok kıymetli." dedi. Antalya Muhtarlar Derneği ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akca da organ bağışı toplantısının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca katılımcılar organ bağışı ve nakli süreçlerine dair kendi kişisel deneyimlerini paylaştı. Yakınları organ nakli olan veya organ bağışında bulunan muhtarlar ile sivil toplum temsilcileri, yaşadıkları süreçleri aktararak bağışın hayat kurtarıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Toplantı, organ bağışında bulunmak isteyen katılımcıların bilgilendirilmesi, teşekkür konuşmaları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sosyal Tesislerde düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Antalya Muhtarlar Derneği ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akca, A Milli Takım ve Antalyaspor Amigosu Miloş Recep Güler, çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.