Antalya'da Sivrisinek Tehdidi Artıyor

08.04.2026 10:32
Yoğun yağışlar, Antalya'da su birikintileri ve sivrisinek üreme alanları oluşturdu. Önlemler şart.

ANTALYA'da son yılların en yoğun yağışları, taban suyu seviyesini yükselterek geniş alanlarda su birikintilerine yol açtı. Sivrisinekler için üreme alanlarının arttığına dikkati çeken Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Eğer yağış rejimi bu şekilde devam ederse, sivrisinekler için çok sayıda üreme alanı oluşacak. Bu da mücadeleyi zorlaştıracaktır. Bu nedenle sadece ilaçlama ile çözüm mümkün değil. Vatandaşların da mutlaka çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerekiyor" dedi.

Son yılların en yoğun yağışını alan Antalya'da taban suyu seviyesi yükseldi, geniş alanlarda su birikintileri oluştu. Bu durum sivrisinekler için çok sayıda üreme alanı oluşturdu. İlaçlamanın yanı sıra çevresel çeşitli önlemler alınması gündeme geldi. Antalya'nın yıl boyunca sivrisinek gelişimine uygun iklime sahip olduğu ve sadece ilaçlamanın yeterli olmayacağı ifade edildi. Özellikle konut çevrelerinde su birikintilerinin tahliye edilmesi, kova ve varillerde muhafaza edilen suların üzerinin kapatılması ya da ortadan kaldırılması önerildi.

'ÇOK SAYIDA ÜREME ALANI OLUŞABİLİR'

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisinek popülasyonunun sadece ilaçlamayla değil; vatandaş önlemiyle de kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Son yılların en yağışlı döneminin yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Bu yoğun yağışlar, sahada geniş alanlarda taban suyu seviyesinin yükselmesine ve birçok bölgenin suyla dolmasına neden oldu. Ayrıca konutların çevresinde su birikebilecek kaplar da doldu. Eğer yağış rejimi bu şekilde devam ederse, sivrisinekler için çok sayıda üreme alanı oluşacak. Bu da mücadeleyi zorlaştıracaktır. Normal koşullarda belediyeler, foseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanları düzenli ilaçlar. Ancak evlerimizin çevresinde bulunan kovalar, bidonlar, variller ya da otomobil lastikleri gibi alanlarda biriken sular kontrol edilemediği için sivrisinekler için uygun üreme ortamları oluşur" dedi.

'ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ YAYGINLAŞTI'

Türkiye'de yaklaşık 65 sivrisinek türü bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Bunların bir kısmı istilacı türler. 2010 yılından bu yana ülkemizde görülen Asya kaplan sivrisineği de artık bölgemizde yaygınlaştı. Bu tür; klima suları, yağmur birikintileri, kovalar ve bidonlar gibi küçük su birikintilerinde dahi gelişebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın evlerinin çevresinde su birikebilecek kapları ortadan kaldırmaları, ters çevirmeleri ya da üzerlerini kapatmaları büyük önem taşıyor. Saksı altlıklarında biriken sular da özellikle bu tür için ideal ortam oluşturur. Şu anda ilimizde özellikle Manavgat, Alanya, Serik, Demre, Kaş ve Kumluca gibi bölgelerde geniş alanlarda su birikintileri bulunuyor. Bu suların çekilmemesi durumunda ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz" diye konuştu.

KONUT YAKININDAKİ SULAR TAHLİYE EDİLMELİ

Antalya'nın ikliminin yılın 12 ayı sivrisinek gelişimi için uygun olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çetin, "Kış aylarında genellikle kapalı alanlarda, bodrum katlarda, sığınaklarda ve foseptiklerde gelişim devam eder. Ancak iklim değişikliği ve değişen yağış rejimi sivrisinekler lehine bir durum oluşturdu. Artık çok daha fazla ve görünmeyen üreme alanları oluşabiliyor. Bu nedenle sadece ilaçlama ile çözüm mümkün değil. Vatandaşların da mutlaka çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerekiyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki su kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde sivrisinek gelişimi de artıyor. Ancak belediyeler, ilgili kurumlar ve vatandaşlar birlikte hareket ederse bu durum kontrol altına alınabilir" dedi.

'YUMURTALARI KURAKLIĞA 6 AY DAYANABİLİR'

Asya kaplan sivrisineğinin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Çetin, "Bir sivrisinek tek seferde 200-300 yumurta bırakabilir ve genellikle su yüzeyine yumurtlar. Ancak Asya kaplan sivrisineği farklıdır, doğrudan suya değil, su kenarındaki nemli yüzeylere yumurta bırakır. Bu yumurtalar oldukça küçük, siyah noktalar halindedir ve kuraklığa karşı yaklaşık 6 ay dayanabilir. Daha sonra bu ortama tekrar su geldiğinde larvalar gelişir ve yeni sivrisinekler ortaya çıkar. Ayrıca bu sivrisinek türü diğerlerinden farklı olarak geceleri değil, gündüzleri aktif olur. Bu nedenle daha dikkatli olunmalı. Mücadelede vatandaşların katkısı büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

