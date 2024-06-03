BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor

Sağlık

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemler kullanarak tedavi sürelerini kısaltması, geleneksel ölçüm işlemlerindeki bulantı sorununu gidermesi, verilerin arşivlenmesi ve üretim hatalarının azaltması dolayısıyla çevre illerde protez diş yaptırmak isteyen hastalar tarafından da tercih ediliyor.

Fakültede uzman hekimler tarafından muayene edilen diş hastalarının protez işlemleri için ağızlarının dijital görüntüsü alınarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Elde edilen verilerle tasarlanan dişler, 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Bu yöntemle hastalar, uzun süre beklemeden tedavilerini tamamlama imkanı buluyor.

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamiyet Kılınç, AA muhabirine, dijital gelişmelerin hızla devam ettiği diş hekimliği alanında da sıklıkla materyallerin güncellendiğini, hastalara uygun tedaviler uygulayabilmek için bu değişimlere ayak uydurmak zorunda olduklarını belirtti.

Dijital sistemin sağladığı birçok faydanın başında hasta konforunun geldiğini anlatan Kılınç, 3 boyutlu kameralarla hastanın ağzından ölçü alındığını, tarama sonrası saniyeler içinde bilgisayara aktarılarak tasarım yapıldığını aktardı.

Uygun vakalarda aynı gün içinde protezler hastalara takılıyor

Kılınç, hastada bulantı refleksi oluşturan oyun hamuru kıvamlı ölçüm materyallerine gerek kalmadığına değinerek, "Geleneksel ölçü alımı sırasında özellikle üst çenede birçok hastamız mide bulantısı sorunu yaşamaktadır. Dijital sistemle hastalarımız öğürme refleksi hiç olmadan, bu korkuya kapılmadan geliyor ve rahatlıkla ölçümü tamamlayabiliyoruz. Dolayısıyla tüm işlemlerimizde olduğu gibi burada da hasta konforunu odağımıza alıyoruz." diye konuştu.

Dijital sistemlerin aynı anda zaman tasarruf sağladığını, elde edilen verilerin herhangi bir yerdeki laboratuvara saniyeler içerisinde aktarıldığını, protez dişlerin tasarımları yapılarak 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğini vurgulayan Kılınç, uygun vakalarda protezlerin aynı gün içerisinde hastaya takılabildiğini bildirdi.

Kılınç, hastaya ait verilerin arşivlenebildiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çeşitli nedenlerle bazen hastalarımız protezlerini kaybedebiliyorlar ya da protezleri zarar görebiliyor. Bu sistemler sayesinde bir telefon görüşmesinden sonra yenisini üretip hastamız geldiğinde teslim edecek şekilde hazırlayabiliyoruz. Böylece işlemlerin başa dönmesine, tekrar ölçü alınmasına gerek kalmamış oluyor. Alanında uzman hekimler tarafından bütün işlemleri uyguluyoruz. Üretim sistemlerimiz diğer bölümlerle entegre. Diğer bölümlerdeki doktorlarımızda da tarayıcı ve kameralar var. Hastanın bilgilerini alıp ilettiklerinde biz buradan üretimini yapıp yine hocalarımıza gönderebiliyoruz. İmplant olsun, diş restorasyonları olsun çok geniş yelpazede hizmet veriyoruz."

Çevre illerden ve metropollerden çok sayıda hasta geliyor

Önceki uygulamada hastaların aylarca beklediğini ifade eden Kılınç, "Eskiden aldığımız ölçülerin içine alçı döküp model elde ediyorduk, bu aşama ortadan kalkmış oluyor. Bunların şehir dışına iletilmesi, kargo için geçen süre elimine edilmiş oldu. Bir de bilgisayar sistemleriyle tasarım ve üretimi yaptığımız için kişiye bağlı hatalar minimalize ediliyor." dedi.

Kılınç, maksimum doğrulukta protez üretiminin birçok açıdan verimli olduğuna dikkati çekerek, "Zamanın çok önemli olduğu hastalarımız bulunabiliyor. Çok daha kısa sürede hatta uygun vakalarda aynı gün içerisinde hastamızın protezini teslim edebiliyoruz. Onları memnun şekilde buradan uğurlamak bizim en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda hastanın Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya ve Düzce'den fakülteye geldiğini bildiren Kılınç, Ankara ve İstanbul'dan gelen hastalarının da bulunduğunu, yeterli hekim sayısıyla hızlı şekilde hizmet sunabildiklerini kaydetti.

Kılınç, ağzın ön bölgesindeki estetik görünüşün önemi dolayısıyla özellikle sosyal hayatta göz önündeki hastaların uzun süre dişsiz şekilde beklemek istemediği için kısa zamanda biten tedaviden çok memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.