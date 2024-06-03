BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemler kullanarak tedavi sürelerini kısaltması, geleneksel ölçüm işlemlerindeki bulantı sorununu gidermesi, verilerin arşivlenmesi ve üretim hatalarının azaltması dolayısıyla çevre illerde protez diş yaptırmak isteyen hastalar tarafından da tercih ediliyor. Fakültede uzman hekimler tarafından muayene edilen diş hastalarının protez işlemleri için ağızlarının dijital görüntüsü alınarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Elde edilen verilerle tasarlanan dişler, 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Bu yöntemle hastalar, uzun süre beklemeden tedavilerini tamamlama imkanı buluyor.

03.06.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemler kullanarak tedavi sürelerini kısaltması, geleneksel ölçüm işlemlerindeki bulantı sorununu gidermesi, verilerin arşivlenmesi ve üretim hatalarının azaltması dolayısıyla çevre illerde protez diş yaptırmak isteyen hastalar tarafından da tercih ediliyor.

Fakültede uzman hekimler tarafından muayene edilen diş hastalarının protez işlemleri için ağızlarının dijital görüntüsü alınarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Elde edilen verilerle tasarlanan dişler, 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Bu yöntemle hastalar, uzun süre beklemeden tedavilerini tamamlama imkanı buluyor.

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamiyet Kılınç, AA muhabirine, dijital gelişmelerin hızla devam ettiği diş hekimliği alanında da sıklıkla materyallerin güncellendiğini, hastalara uygun tedaviler uygulayabilmek için bu değişimlere ayak uydurmak zorunda olduklarını belirtti.

Dijital sistemin sağladığı birçok faydanın başında hasta konforunun geldiğini anlatan Kılınç, 3 boyutlu kameralarla hastanın ağzından ölçü alındığını, tarama sonrası saniyeler içinde bilgisayara aktarılarak tasarım yapıldığını aktardı.

Uygun vakalarda aynı gün içinde protezler hastalara takılıyor

Kılınç, hastada bulantı refleksi oluşturan oyun hamuru kıvamlı ölçüm materyallerine gerek kalmadığına değinerek, "Geleneksel ölçü alımı sırasında özellikle üst çenede birçok hastamız mide bulantısı sorunu yaşamaktadır. Dijital sistemle hastalarımız öğürme refleksi hiç olmadan, bu korkuya kapılmadan geliyor ve rahatlıkla ölçümü tamamlayabiliyoruz. Dolayısıyla tüm işlemlerimizde olduğu gibi burada da hasta konforunu odağımıza alıyoruz." diye konuştu.

Dijital sistemlerin aynı anda zaman tasarruf sağladığını, elde edilen verilerin herhangi bir yerdeki laboratuvara saniyeler içerisinde aktarıldığını, protez dişlerin tasarımları yapılarak 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğini vurgulayan Kılınç, uygun vakalarda protezlerin aynı gün içerisinde hastaya takılabildiğini bildirdi.

Kılınç, hastaya ait verilerin arşivlenebildiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çeşitli nedenlerle bazen hastalarımız protezlerini kaybedebiliyorlar ya da protezleri zarar görebiliyor. Bu sistemler sayesinde bir telefon görüşmesinden sonra yenisini üretip hastamız geldiğinde teslim edecek şekilde hazırlayabiliyoruz. Böylece işlemlerin başa dönmesine, tekrar ölçü alınmasına gerek kalmamış oluyor. Alanında uzman hekimler tarafından bütün işlemleri uyguluyoruz. Üretim sistemlerimiz diğer bölümlerle entegre. Diğer bölümlerdeki doktorlarımızda da tarayıcı ve kameralar var. Hastanın bilgilerini alıp ilettiklerinde biz buradan üretimini yapıp yine hocalarımıza gönderebiliyoruz. İmplant olsun, diş restorasyonları olsun çok geniş yelpazede hizmet veriyoruz."

Çevre illerden ve metropollerden çok sayıda hasta geliyor

Önceki uygulamada hastaların aylarca beklediğini ifade eden Kılınç, "Eskiden aldığımız ölçülerin içine alçı döküp model elde ediyorduk, bu aşama ortadan kalkmış oluyor. Bunların şehir dışına iletilmesi, kargo için geçen süre elimine edilmiş oldu. Bir de bilgisayar sistemleriyle tasarım ve üretimi yaptığımız için kişiye bağlı hatalar minimalize ediliyor." dedi.

Kılınç, maksimum doğrulukta protez üretiminin birçok açıdan verimli olduğuna dikkati çekerek, "Zamanın çok önemli olduğu hastalarımız bulunabiliyor. Çok daha kısa sürede hatta uygun vakalarda aynı gün içerisinde hastamızın protezini teslim edebiliyoruz. Onları memnun şekilde buradan uğurlamak bizim en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda hastanın Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya ve Düzce'den fakülteye geldiğini bildiren Kılınç, Ankara ve İstanbul'dan gelen hastalarının da bulunduğunu, yeterli hekim sayısıyla hızlı şekilde hizmet sunabildiklerini kaydetti.

Kılınç, ağzın ön bölgesindeki estetik görünüşün önemi dolayısıyla özellikle sosyal hayatta göz önündeki hastaların uzun süre dişsiz şekilde beklemek istemediği için kısa zamanda biten tedaviden çok memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilgisayar, Bolu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital yöntemlerle tedavi sürelerini kısaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement