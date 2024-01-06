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Sağlık Bakanı: Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, ilk yardım eğitimi yaygınlaşmalı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, ilk yardım eğitimi yaygınlaşmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak, 'Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı' dedi.

Sağlık Bakanı: Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, ilk yardım eğitimi yaygınlaşmalı
06.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 13:48
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak, "Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

İlçedeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda dün 7'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö.'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a haber verdi. Bu sırada arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye Heimlich manevrasıyla müdahale eden Bölükbaşı, kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasını sağladı. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen arkadaşımıza, bu ilk yardım eğitimini aldığı için teşekkür ediyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda yaşanan bu olayda olduğu gibi Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

Kaynak: DHA
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