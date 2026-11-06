Bakan Memişoğlu, Denizli’nin yeni devlet hastanesini hizmete açtı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, Denizli’nin yeni devlet hastanesini hizmete açtı

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Bakan Memişoğlu, Denizli’nin yeni devlet hastanesini hizmete açtı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesi’nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, son çeyrek asırda Türkiye genelinde 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını belirterek, bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ile kentin sağlıkta bölgesel bir şifa merkezi haline geleceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, son çeyrek asırda Türkiye genelinde 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını belirterek, bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ile kentin sağlıkta bölgesel bir şifa merkezi haline geleceğini vurguladı.

Denizli Devlet Hastanesi açılışına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son çeyrek asırda Türkiye genelinde sağlık altyapısı yenilenerek 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, son bir yılda devlet hastaneleriyle birlikte 9 bin 500 yatak kapasiteli 34 hastane tamamlandığını ifade etti. 2027 yılında aralarında İstanbul Sancaktepe, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Sakarya Şehir Hastanelerinin de bulunduğu 46 yeni hastanenin hizmete açılması planlandığını dile getiren Bakan Memişoğlu, bu kapsamda, inşaatı hızla süren ve 2027'de tamamlanması hedeflenen bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi ile Denizli'nin sağlık alanında bölgesel bir şifa merkezi haline gelmesi amaçlandığını söyledi.

Yeni Denizli Devlet Hastanesinin uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Sağlık yatırımlarımız sadece hastanelerle sınırlı değil. Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımıza daha yakın hale getirmek için birinci basamak sağlık tesislerimizi de artırıyoruz. 81 ilimizde, aile sağlığı merkezlerinden halk sağlığı laboratuvarlarına, sağlıklı hayat merkezlerinden 112 acil sağlık istasyonlarına kadar bin 217 tesisimizin yatırım süreçlerine devam ediyoruz. Bu tesislerimizin 486'sının inşaatını yürütüyoruz. Diğerlerinin de hazırlık süreçlerini takip ediyoruz. Bugün sağlık sistemimiz, en yeni tedavilerin ileri teknolojiyle yapılabildiği, her vatandaşımızın sağlık hizmetine rahatlıkla ulaşabildiği küresel bir başarı örneği. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bu güçlü altyapıyı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Denizli Devlet Hastanemiz, 70 bin metrekare kapalı alanı, 92 polikliniği, 14 ameliyathanesi ve 110 yoğun bakım yatağıyla Denizli'ye uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir kapasiteye sahip. Modern mimarisi, konforlu hasta odaları ve 391 araçlık otoparkıyla Denizli'ye yüksek standartlarda bir eser kazandırdık. Hastanemizin teknolojik altyapısını da en yeni tıbbi cihazlarla donattık. Denizli'de ilk olan yapay zeka destekli, yeni nesil MR sistemini hastanemizde hizmete sunduk. Böylece en özellikli görüntüleme işlemlerini, ileri tanı ve tedavi süreçlerini burada, kendi şehrimizde başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Son iki yılda 600'den fazla hekimimizi ve 175 sağlık çalışanımızı Denizli'mizde göreve başlattık"

Son yıllarda Denizli'ye yapılan sağlık yatırımlarından bahseden Bakan Memişoğlu, "Son çeyrek asırda Denizli'ye 15 yeni hastane ve 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırdık. Aile Sağlığı Merkezlerinden 112 Acil Sağlık İstasyonlarına kadar 38 yeni sağlık merkezi milletimizin hizmetine sunduk. Denizli'de toplam yatak kapasitemizi 3 binin üzerine ulaştırdık. Sadece son iki yılda, 600'den fazla hekimimizi ve 175 sağlık çalışanımızı Denizli'mizde göreve başlattık. Şehrimizin sağlık ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, gelecek planlamamızı istişareyle yapıyoruz. Çameli, Kale, Servergazi ve Güney ilçelerimizde 5 yeni hastane ve hizmet binamızın inşaat ve projelerine devam ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerinden Sağlıklı Hayat Merkezlerine ve Toplum Sağlığı Merkezlerine kadar 9 sağlık tesisimizin inşaat ve projelerini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esenlik Merkezleri Türkiye'nin sağlık turizmine yeni bir boyut kazandıracak"

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında da ivme kazandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara hizmet veren, güçlü bir sağlık turizmi markası olma yolunda da kararlılıkla ilerliyor. Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti. Şimdi bu birikimi daha iyi değerlendirerek Türkiye'nin sağlık turizmindeki gücünü artırıyoruz. Küresel sağlık turizmi gücümüz USHAŞ'ı yeniden yapılandırdık. Sağlık turizmi mevzuatımızı güncelledik. Böylece sağlık turizminde daha etkin ve koordineli bir yapı oluşturduk. Biz sağlık turizmini yalnızca ameliyat ve tedavi hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. İnsanların sağlıklarını korumak, sağlıklı kalmak ve sağlıkla yaş almak için de Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ülkemizde bir ilke imza atarak "Esenlik Merkezleri"ni hayata geçirdik. 8'i Antalya'mızda olmak üzere toplam 13 Esenlik Merkezi hizmet vermeye başladı. Bu merkezlerde hekimlerimizin gözetiminde fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz görev yapıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre beslenme, egzersiz, psikolojik destek ve sağlıklı yaş alma gibi alanlarda kişiye özel programlar hazırlanıyor. Esenlik merkezlerinde tedavi değil, sağlıklı yaşamı destekleyen, hastalıkları daha ortaya çıkmadan önleyen bir hizmetler sunuyoruz. İnşallah bu merkezler, ülkemize sağlık turizmine de yeni bir boyut kazandıracak. Kaplıca turizmi alanındaki çalışmamızla, ülkemizin eşsiz termal ve doğal kaynaklarını çok daha etkin değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sağlıkta bir fikrim var diyen herkesi uretensaglik.gov.tr adresinde buluşmaya davet ediyorum"

Türkiye'nin sağlık alanında hamlelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, "Üreten Sağlık vizyonumuzla kendi tıbbi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştiriyoruz. Solunum cihazından kalp-akciğer makinesine, yoğun bakım monitörlerinden mobil röntgen cihazlarına kadar hekimlerimizin ve mühendislerimizin emeğiyle ürettiğimiz teknolojileri hastanelerimizde kullanıyor, aynı zamanda dünyaya ihraç ediyoruz. Yerli üretim sağlık teknolojilerini üniversite ve sanayi iş birliğiyle Denizli'mizde çok daha güçlü bir zemine taşıyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde TÜSEB ve Pamukkale Üniversitesi arasında, Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek iş birliği protokolü imzaladık. Şehrimizi sağlıkta üretim üssü haline getirecek adımları destekliyoruz. Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğim, bir fikrim var diyen herkesi uretensaglik.gov.tr adresinde buluşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her aşamada bilim insanlarımızın ve üreticilerimizin yanında durmaya, Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu modern eserlerin Denizli'mize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hastanemizin yapımında emeği geçen işçisinden mühendisine, mimarından yüklenicisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Sağlık tesislerimizde görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Denizli Devlet Hastanemiz şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Şehir hastanemizin kazandırılmasıyla bu hizmetleri daha üst bir seviyeye çıkarmış olacağız"

Denizli Devlet Hastanesi'nin önemine değinen Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün Denizli'mizde bu gerçekleştirmek, açılışını gerçekleştirmek olduğumuz devlet hastanemizde bu vizyonun bir sonucu. Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri vizyonunun ne kadar önemli olduğunu, özellikle pandemide ve tabii ki son yaşadığımız 11 şehirdeki depremde iliklerimize kadar hissettik. Bunun ne kadar önemli bir vizyon olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu ülkemizde çok iyi anlamış olduk. Çok yakın zamanda da şehir hastanemizin Denizli'ye kazandırılmasıyla bu hizmetleri daha üst bir seviyeye çıkarmış olacağız. Ben bu hizmetlerin gerçekleşmesinde en önce bu vizyonu sergileyen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımızın tüm bütün kademelerindeki çalışan arkadaşlarımıza, Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanlarına, Sağlık Müdürümüze ve çalışanlarına ve burada çalışan bütün hekim, hemşire, ATT'sinden ambulans şoförüne kadar bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Denizli Devlet Hastanesi Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı günlerde inşallah sağlıklı hizmetlere vesile olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Denizli Devlet Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesimin ardından protokol üyeleri hastanede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiKemal MemişoğluSağlık BakanıTürkiyeDenizliSağlıkSon Dakika

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